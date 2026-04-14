España da un paso atrás en la creación de empleo: el 25% de los empleados indefinidos no superan el periodo de prueba

Las claves

Las claves Generado con IA El 25% de los empleados con contrato indefinido en España no supera el periodo de prueba, según datos de la Seguridad Social y la CGT. En 2025 se extinguieron 946.494 contratos por no superar el periodo de prueba, más del doble que antes de la reforma laboral de 2021. La nueva normativa laboral ha incrementado la severidad de los periodos de prueba y ha reducido la flexibilidad en los contratos, según empresarios. Sindicatos denuncian que algunas empresas utilizan el periodo de prueba de forma fraudulenta, como si fueran contratos temporales.

España es líder en determinados ámbitos económicos como por ejemplo el turismo o en la construcción de infraestructuras. Sin embargo, el problema del empleo, a pesar de la reforma laboral que impulsó el Gobierno, continúa siendo una asignatura pendiente.

Según datos cruzados de la Tesorería de la Seguridad Social y de la Confederación General del Trabajo, el 25% de los trabajadores indefinidos no han superado el periodo de prueba en el año 2025.

A la luz de estos datos, conviene contener la euforia cuando se firma un nuevo contrato de trabajo ya que uno de cada cuatro españoles tiene que abandonar su puesto porque no ha superado la fase preliminar, que en algunas posiciones asciende hasta los 6 meses.

1 de cada cuatro suspenden el periodo de prueba

Según la misma fuente, en 2025 se extinguieron un total de 946.494 contratos por no superar el periodo de prueba, más del doble que antes de la aprobación de la reforma laboral a finales de 2021, que fue convalidada en el Congreso tras un error en la votación del diputado del PP Alberto Casero.

En cambio, en 2021, entre el 5% y el 10% de los trabajadores de prueba eran cesados, por lo que se interpreta que la entrada en vigor de la nueva ley ha tenido un impacto.

Voces empresariales y contrarias a las políticas gubernamentales apuntan a que esta normativa reduce la flexibilidad del mercado laboral -prohibiendo los contratos a tiempo parcial-, lo que obliga a las compañías a aplicar periodos de prueba más severos.

En cambio, los sindicatos apuntan a que hay empresas que utilizan esta especie de examen temporal al trabajador de forma fraudulenta, como si de un contrato a tiempo parcial se tratase.

Según la legislación española, en concreto el artículo 14 del Estatuto de los Trabajadores, puede extinguirse sin causa ni indemnización con un máximo de tiempo de 6 meses para técnicos titulados y dos meses para el resto, mientras que para las empresas de menos de 25 trabajadores asciende hasta los tres meses para los no titulados.

España es el segundo país europeo con mayor tasa de desempleo con un 9,8%, por debajo de Finlandia, que ha sufrido un deterioro de su mercado laboral hasta superar el 10% de paro (10,2%).