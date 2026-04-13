EEUU quiere cambiar las normas: consideran bloquear la entrada de extranjeros en los aeropuertos de estas ciudades

Las claves nuevo Generado con IA El Gobierno de Trump estudia prohibir que vuelos internacionales con pasajeros extranjeros aterricen en los aeropuertos de las llamadas ciudades 'santuario'. La medida busca presionar a ciudades como Nueva York, Los Ángeles y Chicago por no colaborar con las autoridades federales en materia migratoria. El bloqueo de vuelos podría afectar gravemente el turismo y comercio, especialmente de cara al Mundial de fútbol 2026, que tendrá lugar en varias de estas ciudades. No es la primera vez que la Administración Trump toma medidas contra las ciudades santuario; previamente intentó congelar fondos federales, aunque perdió la mayoría de los casos en los tribunales.

El Gobierno de Donald Trump vuelve a endurecer el pulso migratorio estableciendo una medida que ha sido criticada por ser inédita.

La Administración Trump estudia prohibir que los vuelos internacionales con pasajeros extranjeros aterricen en los aeropuertos de las llamadas ciudades 'santuario'.

La justificación de la medida es que dichas ciudades no han colaborado con las autoridades federales en materia de política migratoria y desafían abiertamente la línea dura de la Casa Blanca.

¿Qué plantea Estados Unidos?

El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, expresó que "no tiene sentido procesar viajeros internacionales" en estas ciudades si "no están haciendo cumplir la ley migratoria", agregando que "no creo que las ciudades santuario sean algo legal".

Las ciudades santuario son jurisdicciones locales, ciudades o estados, que limitan su cooperación con las autoridades federales de inmigración, por ejemplo, restringiendo el intercambio de datos o la detención por motivos migratorios.

En agosto de 2025, el Departamento de Justicia publicó una lista de estas ciudades que considera 'santuario', donde figuran Nueva York, Chicago, Los Ángeles, San Francisco, Seattle, Boston, Denver, Filadelfia, Portland, Nueva Orleans, Baltimore y Atlanta.

El resultado de esta lista fue un despliegue de agentes federales de inmigración en 2025, lo que provocó una serie de enfrentamientos de la población civil contra los agentes del ICE y múltiples denuncias por parte de organizaciones como Amnistía Internacional de abuso de los derechos humanos.

Así, la Casa Blanca considera que esta postura dificulta las políticas de control fronterizo y deportación, y por ello, estudia medidas de presión como el bloqueo de vuelos.

Lo cierto es que esta decisión de prohibir la entrada de viajeros extranjeros en estas ciudades podría tener importantes repercusiones en el turismo y comercio de Estados Unidos a las puertas del Mundial de fútbol 2026.

Esto es principalmente porque los aeropuertos JFK en Nueva York o Los Ángeles International Airport son de los más concurridos del país.

Además, el Mundial de la FIFA, programada para el 11 de junio al 19 de julio, tendrá lugar en 11 ciudades de Estados Unidos, entre ellas Los Ángeles, Miami y Nueva York.

Esta no es la primera vez que Trump ataca a las ciudades santuario, ya en su primer mandato congeló fondos federales a estas ciudades, condados y estados, pero en las cortes perdió la mayoría de los casos.

De esta manera, quedará esperar en qué quedará esta medida que busca implementar el Gobierno de Donald Trump para bloquear la entrada a extranjeros en los aeropuertos de estas ciudades.