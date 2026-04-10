Ya es oficial: el trabajador puede elegir los 5 días retribuidos para cuidar a un familiar, pero deben ser siempre laborables

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, este martes en la rueda de prensa del Consejo de Ministros. Europa Press

Las claves nuevo Generado con IA El Tribunal Supremo ha dictaminado que los 5 días de permiso retribuido por cuidado de familiares deben ser laborables, no naturales. El trabajador puede elegir cómo repartir esos cinco días laborables según sus necesidades, sin que la empresa imponga el inicio ni los días consecutivos. El permiso aplica al cónyuge, pareja de hecho, parientes hasta segundo grado o convivientes, y la alta hospitalaria no lo interrumpe si persisten necesidades de cuidado. La reforma de 2023 amplió este permiso de dos a cinco días y su ámbito de aplicación a más familiares.

Una sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha abordado el permiso retribuido de cinco días por cuidado de familiares afectados por accidente, enfermedad grave, hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización.

Así, la decisión del Supremo declaró que pueden disfrutarse de manera flexible, elegido por el trabajador, y no en días naturales sino laborales, es decir, no se descuentan sábados, domingos y festivos.

Con esto, se refuerza la protección al trabajador en momentos delicados, garantizando una mayor presencia junto al familiar sin pérdida de salario ni interpretaciones restrictivas por parte de la empresa.

¿Cuáles son las claves?

El Supremo ratificó una decisión de la Audiencia Nacional sobre el artículo 37.3 b) del Estatuto de los Trabajadores que reconoce un permiso retribuido de cinco días por enfermedad grave o accidente, hospitalización o intervención quirúrgica de un familiar.

Dicho permiso es aplicable al cónyuge, pareja de hecho o parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad y personas convivientes.

Así, las sentencias recientes establecen que el permiso no tiene por qué empezar el día del hecho causante o el día laborable inmediato.

De esta manera, el trabajador puede decidir el momento de inicio y repartir esos días dependiendo de las necesidades de cuidado, siempre y cuando esté dentro de los cinco días retribuidos.

La sentencia que llegó hasta el Supremo consistía en una empresa que, en estos casos, imponía como primer día del permiso el primer día laborable después del suceso exigiendo que se consuman los restantes cinco días naturales.

El Supremo declaró que esta rigidez es contraria a la finalidad del permiso. Con lo cual, la doctrina del tribunal establece que estos cinco días son siempre laborables, no naturales estableciendo que el trabajador puede distribuir dichos días.

Por otro lado, también se establece que el alta hospitalaria no corta por sí sola el permiso si sigue habiendo necesidad de cuidados o gestiones derivadas y no hay alta médica.

Este permiso reconocido en el artículo 37.3 b) del Estatuto de los Trabajadores ya experimentó en 2023 una ampliación que pasó de ser dos, en caso de desplazamiento cuatro días, a cinco días.

Además, antiguamente solo contemplaba el cuidado de familiares hasta el segundo grado de consanguinidad y desde la reforma se amplió a los familiares antes mencionados.

Por otro lado, también se establece que estos días de permiso no pueden reducirse aunque exista un alta hospitalaria antes de los cinco días y es un derecho por cada hecho causante.