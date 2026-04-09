Los conductores que usen la app Waylet para pagar su repostaje en las estaciones de servicio de la compañía obtendrán ahorros en saldo, cuyo importe dependerá de las energías que tengan contratadas con Repsol.

Las claves nuevo Generado con IA Repsol amplía hasta el 3 de mayo sus descuentos de hasta 40 céntimos por litro en 3.300 estaciones de servicio. Los clientes que usen la app Waylet pueden duplicar su ahorro y alcanzar descuentos mayores según los servicios contratados. Profesionales del transporte con la tarjeta Solred obtienen 5 céntimos adicionales por litro, acumulables a otros descuentos. Waylet permite gestionar pagos, repostajes y servicios energéticos, facilitando el ahorro y la comodidad a los usuarios.

Al hablar de economía personal, cada céntimo puede marcar la diferencia a final de mes. Y llenar el depósito del coche es uno de los momentos clave para nuestros bolsillos, dado que en él confluyen tanto la necesidad de movernos en el día a día como la actualidad internacional. El contexto afecta de manera significativa a los precios de los carburantes, y eso es una realidad tangible estos días, en los que el conflicto en Oriente Medio ha generado un incremento que se nota al llenar el depósito.

Repsol ha establecido un sistema de descuentos en sus 3.300 estaciones de servicio para paliar este efecto y contribuir a que los conductores españoles puedan beneficiarse de ellos, desde antes de Semana Santa y hasta el próximo 3 de mayo, incluido.

Para conseguir estos descuentos y acumular saldo, solo hay que tener instalada Waylet, la app gratuita de Repsol. Se trata de una herramienta que cuenta con diez millones de usuarios y desde cuya interfaz se centraliza no solo el pago en las estaciones de servicio, sino también la gestión de múltiples servicios. En este caso, al utilizarla para abonar su repostaje, un conductor verá duplicado el ahorro que obtiene por ser cliente de la compañía, cuyo importe dependerá del número de energías que tenga contratadas.

Las cuentas son sencillas: solo por ser usuario de Waylet, en vez de los 5 céntimos habituales, recibirá 10 céntimos por litro en saldo. Si, además, tiene contratada la electricidad con Repsol, ese ahorro pasará de 10 a 20 céntimos por litro. Aquellos que cuenten con más servicios y productos energéticos de la compañía podrán alcanzar hasta 40 céntimos por litro de descuento.

De hecho, este ahorro puede ser incluso mayor para quienes tengan contratados productos adicionales. Los titulares de la nueva tarjeta Waylet podrán obtener 45 céntimos por litro. Y quienes hayan suscrito su seguro de hogar o de coche a través de la web de Repsol podrán alcanzar hasta los 50 céntimos por litro.

Este ecosistema de descuentos y ventajas es fruto del compromiso de Repsol por facilitar a sus clientes la gestión de sus consumos energéticos desde un único entorno. Se trata de una ventaja considerable, ya que contempla tanto movilidad (carburantes y eléctrica), como calefacción, electricidad en el hogar o energía solar.

Pertenecer a este ecosistema ofrece a los clientes la comodidad de una propuesta multienergética integral, con la posibilidad de acumular saldo y maximizar el ahorro de forma sencilla a través de Waylet.

Beneficios adicionales para profesionales del transporte

Pero este apoyo a los clientes no se limita únicamente a los particulares. El transporte profesional, que sufre con mayor intensidad el alza de los precios derivada de la inestabilidad internacional, es uno de los colectivos a los que Repsol trata de favorecer con más énfasis.

En este caso, lo hace mediante Solred, la tarjeta profesional de Repsol, con más de 250.000 clientes y 2 millones de tarjetas activas. Con ella, estos profesionales podrán seguir sumando un descuento adicional de 5 céntimos por litro, acumulable a las bonificaciones que ya disfrutan habitualmente. Un respaldo tangible para quienes sostienen el pulso económico del país.

En momentos de presión sobre el precio del carburante, los descuentos se convierten en un factor determinante para muchos conductores. No es la primera vez que esto sucede: ocurrió durante la guerra de Ucrania y se repite ahora con el conflicto en Oriente Medio. En ambas situaciones, Repsol ha respondido con medidas concretas que refuerzan su compromiso con los conductores españoles, permitiéndoles ahorrar en cada visita a sus estaciones de servicio.

Waylet, app de referencia en pagos digitales

Waylet se ha consolidado como una de las aplicaciones de referencia en el ámbito de los pagos digitales, si bien en escenarios como el actual resulta aún más útil. Y es que, al margen de ofrecer una experiencia de pago rápida y segura en más de 3.300 estaciones de servicio de Repsol y la posibilidad de gestionar múltiples servicios en un único entorno, permite acumular saldo en función del uso para recompensar la confianza de los clientes que la usan.

A través de Waylet, además, es posible repostar sin necesidad de pasar por caja, gestionar la recarga de vehículos eléctricos en instalaciones de Repsol y puntos interoperados, contratar servicios de lavado y aspirado Repsol Klin, pagar tickets de estacionamiento regulado en 32 localidades y en más de 46 parkings privados, y comprar en una extensa red de comercios físicos y online.