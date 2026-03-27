Hacienda reclama su parte y se lleva más de 240.000 euros en impuestos del único acertante de La Primitiva

Pedro Sánchez junto a María Jesús Montero antes de dejar su cargo. Europa Press

Las claves nuevo Generado con IA Un único acertante de La Primitiva ganó 1.250.393,84 euros en el sorteo del 26 de marzo de 2026, con un boleto validado en Santa María de Guía (Las Palmas de Gran Canaria). Hacienda retiene automáticamente más de 240.000 euros en impuestos, aplicando un 20% sobre el importe que supera los 40.000 euros exentos. El ganador recibirá finalmente 1.008.315,07 euros netos tras la retención fiscal; este importe no debe declararse en la renta, pero los beneficios futuros de inversiones sí tributarán. No hubo acertantes de categoría especial y el bote para el próximo sorteo asciende a 8,5 millones de euros; la recaudación total superó los 11,2 millones.

Un único acertante de La Primitiva ha sido el gran protagonista del sorteo celebrado el jueves 26 de marzo de 2026.

El boleto premiado, validado en una administración de Santa María de Guía (Las Palmas de Gran Canaria), ha logrado los seis aciertos y se lleva un premio total de 1.250.393,84 euros.

Sin embargo, como ocurre siempre en estos casos, Hacienda también reclama su parte y aunque la cifra suene espectacular, no todo el dinero llega limpio al bolsillo del ganador.

En España, los premios de lotería cuentan con una exención de hasta 40.000 euros. A partir de esa cantidad, se aplica un impuesto fijo del 20%.

En este caso, del total del premio, 1.210.393,84 euros están sujetos a tributación, lo que supone un pago de 242.078,77 euros en impuestos.

Esto significa que el afortunado no cobrará el total anunciado, sino que lo que finalmente llegará a sus manos serán 1.008.315,07 euros netos.

Es decir, más de 240.000 euros se quedan por el camino antes incluso de que el acertante vaya a cobrarlo, ya que la retención se aplica automáticamente.

A pesar de este recorte, sigue siendo un premio que cambia la vida. Eso sí, conviene tener claro que no es necesario declarar este dinero en la renta, ya que el impuesto aplicado es definitivo.

No obstante, es importante saber que si el ganador decide invertirlo, por ejemplo, en una vivienda, fondos o cualquier otro producto, los beneficios que genere sí tendrán que tributar en el futuro.

En cuanto al resto del sorteo, no hubo acertantes de categoría especial (seis aciertos más reintegro), por lo que el bote seguirá creciendo y en el próximo sorteo, un único ganador podría llevarse hasta 8,5 millones de euros.

Asimismo, se registraron nueve boletos de La Primitiva premiados en la segunda categoría (cinco aciertos más el complementario).

La combinación ganadora estuvo formada por los números 03, 38, 25, 15, 46 y 44, con el número complementario 21, reintegro 6 y Joker 3929930. La recaudación total del sorteo superó los 11,2 millones de euros.