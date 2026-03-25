Víctor Gómez, empresario, de huir de Venezuela a emprender con éxito en España y facturar 4 millones de euros

Las claves nuevo Generado con IA Víctor Gómez emigró de Venezuela a España y fundó 4Geeks Academy junto a su hermano, enfocándose en educación tecnológica adaptada al mercado español. La academia nació en pleno confinamiento de 2020, apostando por la educación remota y creciendo un 2.000% hasta alcanzar los 4 millones de euros de facturación en 2024. 4Geeks Academy se especializa en AI Engineering y ofrece una metodología práctica, mentorías ilimitadas y un enfoque real hacia la empleabilidad de sus estudiantes. El proyecto se ha desarrollado sin financiación externa, compitiendo con grandes empresas y formando incluso a organismos como la DGT en ciberseguridad.

Víctor Gómez llegó a España huyendo de la situación de Venezuela y comenzó a trabajar en logística para conseguir sobrevivir. Sin embargo, junto a su hermano Marco decidió entrar al mundo del emprendimiento.

"Siempre he querido crear mis propios proyectos, generar impacto con las cosas que hago. Esa ha sido siempre mi manera de entender la vida y el trabajo: emprender es la única forma de hacerlo", comentó a EL ESPAÑOL el venezolano.

Así, fundaron 4Geeks Academy para cubrir una brecha entre "la oferta educativa tradicional y las necesidades reales del mercado tecnológico". Con ello, crearon una academia con una misión: "Empoderar talento poniendo a su alcance una alternativa real a la educación tradicional, que combina excelencia educativa, escalabilidad y compromiso social".

Un camino de obstáculos

Antes de convertirse en emprendedor, Gómez definió sarcásticamente su trabajo como "el carga cajas mejor pagado de España". Y destacó que realmente "lo más difícil de sobrellevar fue tener un montón de ideas, ganas y dedicarme a algo que realmente no me apasionaba".

Así, su hermano Marco le propuso abrir una escuela de tecnología en España: "Mi hermano ya trabajaba en 4Geeks, una empresa de desarrollo tecnológico que, ante las dificultades de encontrar talento en Venezuela, decidió crear su propia escuela de programación, dando origen a 4Geeks Academy".

"Fue entonces cuando me propuso abrir una escuela intensiva de tecnología aquí, apalancándonos en la marca y adaptándola a las necesidades del mercado español", explicó Gómez.

Con ello, decidieron abrir un espacio donde poder formar a las personas en el ámbito tecnológico desde un enfoque práctico, actualizado y orientado a la empleabilidad real. Esto, a su vez, los convierte en una academia que está en un proceso de adaptación constante empezando de cero cada curso para adaptarse a las nuevas tendencias del sector.

De izquierda a derecha: Marco Gómez y Víctor Gómez, CEOs de 4Geeks Academy. Foto cedida

No obstante, todo comenzó por un camino que no era el esperado y realmente "surrealista", ya que el día que decidieron abrir su academia coincidió con el día en que se decretó el confinamiento por Covid-19 en 2020.

"Nos obligó a tomar una decisión inmediata: cerrar o seguir adelante. Ya habíamos invertido en marketing y recursos, así que decidimos continuar con bastante vértigo y miedo", confesó el emprendedor.

De esta manera, desde el primer momento comenzaron a reinventarse y a tomar decisiones para sacar su proyecto adelante: "Fuimos la primera empresa de formación en España en sumarse a la iniciativa: 'Yo me quedo en casa', ofreciendo formación remota gratuita a 100 personas".

Lo que comenzó como un obstáculo acabó convirtiéndose en una ventaja competitiva, ya que aprendieron a ofrecer un servicio de educación de calidad, además de que "nos dio grandes lecciones sobre cómo generar impacto y confianza, tanto alumnos como empresas".

Víctor Gómez se define como un 'emprendedor fracasoso' señalando que considera que "hacerle culto al fracaso es algo extremadamente bueno" y comentó que sus experiencias con otros emprendimientos en Venezuela y en España le han permitido aprender y adaptarse.

Gracias a eso, a pesar de que según el venezolano "4Geeks nunca ha dejado de ser una apuesta arriesgada, aunque nos hayamos convertido en un actor relevante dentro del sector tecnológico y emprendedor español". Tan relevante que desde el 2020 han crecido un 2.000%.

Pasaron de facturar 200.000 euros en su primer año de apertura a 4 millones de euros en el 2024 previendo facturar 5,5 millones. Todo esto, sin recurrir a financiación externa y compitiendo con grandes empresas y universidades.

También, han sido elegidos para formar a la DGT (Dirección General de Tráfico) en ciberseguridad, e incluso el conocido hacker y exmiembro del Comité Ejecutivo de Telefónica, Chema Alonso, validó su metodología en este ámbito.

4Geeks Academy: Una "Cenicienta"

Gómez definió 4Geeks Academy como una empresa 'Cenicienta', por tener un modelo diferente al resto de sus competidores: "Nosotros crecimos con bootstrapping, sin financiación externa, lo que nos convierte en una especie de 'Cenicienta' frente a competidores millonarios".

"Por eso hemos tenido que enfocarnos al 100% en cómo ayudar a nuestros estudiantes a financiar sus cursos y cómo mitigar el riesgo de nuestras propias financiaciones", explicó.

Entonces ¿Qué exactamente es 4Geeks Academy? "4Geeks Academy es una escuela tecnológica especializada en AI Engineering, cuyo objetivo es formar profesionales capaces de crear, orquestar y supervisar múltiples agentes autónomos de inteligencia artificial", manifestó el emprendedor.

Su estilo de formación está enfocado en aprender a utilizar de manera práctica la inteligencia artificial y está destinado a cualquier persona "con o sin experiencia previa". Siempre teniendo presente que "la tecnología no solo debe enseñarse sino también vivirse"

De izquierda a derecha: Víctor Gómez y Marco Gómez, CEOs de 4Geeks Academy. Foto cedida

"Nuestra diferenciación pasa por una combinación de método, compromiso con el estudiante (y del estudiante) y, por supuesto, acompañamiento. Desde el principio teníamos claro que queríamos ser mucho más que una escuela tecnológica: queríamos ser un puente real hacia el empleo", recalcó el venezolano.

Su metodología de enseñanza responde al nombre de 'aula invertida' y supone "un acompañamiento personalizado, también tras el periodo formativo, siendo la única que ofrece mentorías ilimitadas de por vida".

A pesar de las dificultades de montar una empresa como 4Geeks Academy, Marco y Víctor Gómez han ido superando cada desafío "enfocándonos en la innovación, resiliencia y poner al estudiante en el centro de todo lo que hacemos".

"El tiempo y el esfuerzo que le dedicas a tu proyecto requiere sacrificio, pero el mayor de todos ya lo hiciste al salir de Venezuela. Así que deja de quejarte: comprométete y ve con todo, ten ilusión por lo que haces y lleva tu idea al máximo", aconsejó el emprendedor.

Asimismo, concluyó con un mensaje esencial: "Y no olvides algo fundamental: hoy en día, la tecnología es clave en cualquier negocio", con lo cual es importante invertir en ello.