Las claves nuevo Generado con IA España prestará 1.000 millones de euros a Ucrania en 2026 para ayuda militar, en el marco del programa SAFE de la UE. El acuerdo incluye la fabricación conjunta de armamento con tecnología española, involucrando empresas como Sener Aerospace & Defence y Escribano Mechanical & Engineering. Desde el inicio de la guerra, la ayuda total de España a Ucrania asciende a 4.000 millones de euros. Ambos países también firmaron un acuerdo para que la empresa española Tria adapte las vías de tren ucranianas, facilitando el acceso al territorio comunitario.

La reunión entre el presidente del Gobierno y su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, concluyó la semana pasada con un acuerdo para producir armamento de forma conjunta. Además, España va a prestar este 2026 1.000 millones de euros al país eslavo en ayuda militar para defenderse de la Rusia de Putin.

La cooperación incluye la fabricación conjunta de armamento con tecnología española de compañías punteras en el sector como Sener Aerospace & Defence y Escribano Mechanical & Engineering.

En la rueda de prensa posterior, Sánchez aclaró que esta dotación económica se financiará en el marco del programa SAFE (Acción por la Seguridad de Europa) de la UE, que pretende destinar 150.000 millones a los sistemas de defensa de los países europeos.

Con estos 1.000 millones de euros más que ofrece España a la República de Ucrania, país asfixiado por las garras de Putin desde 2022 pero que ha demostrado una resistencia feroz, la cuantía total desde el inicio de la guerra asciende a 4.000 millones.

Estos préstamos se aplican tras el acuerdo bilateral firmado entre Madrid y Kiev en 2024 de cooperación militar mutua durante diez años, hasta 2034. Sin embargo, la evolución de la guerra sigue encallada y nadie puede asegurar que en estas fechas el conflicto bélico en el este de Europa haya concluido.

Por otra parte, ambos mandatarios han firmado otro acuerdo ferroviario para que la empresa española de ingeniería Tria adapte las vías de tren del país eslavo para que los convoyes puedan acceder a territorio comunitario sin tener que transbordar la mercancía.

Desde la explosión de la guerra de Irán por los ataques de Estados Unidos e Israel contra el régimen de los ayatolás, la invasión de Ucrania ha perdido protagonismo en los medios de comunicación. Relevancia informativa que también se redujo por el conflicto entre Israel y Hamás iniciado en 2023 y que produjo millones de muertes en la Franja de Gaza.

¿Cuándo acabará la guerra?

No obstante, Zelenski continúa pujando con fuerza para que la causa ucraniana continúe en el radar de las potencias aliadas de la OTAN. Por eso, continúa realizando viajes de Estado a países aliados con los que renovar o reforzar las alianzas de su nación.

Incluido Donald Trump, con el que ha pasado de tener una acalorada discusión en el Despacho Oval en marzo de 2024 a fortalecer su vínculo para que el Pentágono continúe apoyando a Kiev en su guerra contra Rusia.

Recientemente, a su vez, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ratificó el apoyo de la alianza a Ucrania y su compromiso para acelerar las ayudas. Sin embargo, a nivel de la Unión Europea, existe el escollo de Hungría, un actor clave porque sin su voto no se puede conseguir la unanimidad necesaria para enviar importantes paquetes de ayuda a la República ucraniana.