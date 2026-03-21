Las gasolineras cambian la norma: la 'guerra' de descuentos que llega a los 67 céntimos por litro hasta Semana Santa

Las claves nuevo Generado con IA Las principales gasolineras lanzan descuentos de hasta 67 céntimos por litro en combustible, vigentes hasta Semana Santa. Repsol ofrece descuentos de hasta 40 céntimos por litro usando su app Waylet, con beneficios adicionales para transportistas y autónomos. Moeve y Naturgy aplican rebajas de entre 10 y 67 céntimos por litro para usuarios de sus programas de fidelización y energía. Carrefour se suma con un 10% de descuento en repostajes para socios y el Gobierno anuncia una rebaja fiscal de hasta 30 céntimos por litro.

Desde el inicio del conflicto en Oriente Próximo el precio del combustible ha estado en constante subida, hasta llegar a un precio medio de 1,709 euros por litro en el caso de la gasolina y 1,709 euros por litro el diésel. Esto supone una subida del 16% y el 29%, respectivamente.

Así, en algunos casos, los españoles gastan más de 100 euros en llenar el depósito de sus coches y, por ello, las gasolineras han decidido salir al frente ofreciendo una batería de descuentos que estarán vigentes hasta Semana Santa.

La primera en salir al rescate fue Repsol, ofreciendo un descuento de 40 céntimos por litro, seguida de Moeve y Naturgy, que ofrecen un descuento máximo de 67 céntimos por litro; y Carrefour, que aplicará un 10% de descuento en sus repostajes a todos los socios de El Club Carrefour.

¿Cómo funcionan los descuentos?

La multinacional energética Repsol decidió este jueves ofrecer descuentos a todos aquellos clientes que utilicen su aplicación de pago y fidelización: Waylet.

Los descuentos en sí dependerán de las energías que tenga contratadas el cliente, pero quienes utilicen Waylet en cualquiera de las estaciones de Repsol podrán contar con ahorros de hasta 40 céntimos por litro de combustible.

En el caso de trabajadores del sector de transportes y autónomos se aplicará un descuento adicional de 5 céntimos por litro para aquellos que cuenten con Solred, la plataforma de gestión de flotas de Repsol.

Estos descuentos estarán vigentes desde el 21 de marzo, hasta el 6 de abril, ambos inclusive.

Por otro lado, este viernes Moeve, Naturgy y Carrefour también se unieron a esta 'guerra de descuentos' entre gasolineras.

Moeve y Naturgy prometen rebajas de entre 10 céntimos y hasta 67 céntimos por litro, dependiendo de si se aplica el máximo nivel de ahorro, para los cuatro millones de usuarios afiliados al programa Moeve grow y el Plan Multienergy.

Así, los clientes de Moeve grow con tan solo dos repostajes de 42 litros ya pueden contar con un ahorro de entre 8 y 56 euros.

Lo cierto es que para llegar a los 67 euros de ahorro es preciso ser parte del Plan Multienergy, sumando contratos de luz o gas y repostajes; además de tener el servicio de mantenimiento de Naturgy e instalar placas solares con esta compañía.

El plazo de estos descuentos será entre el 24 de marzo y el 6 de abril, similar al caso de Repsol.

El último en sumarse fue Carrefour, que anunció un descuento del 10% en sus repostajes a todos los socios del Club Carrefour en sus 146 puntos de su red de gasolineras. Esto, en un repostaje medio de 50 euros, supone un ahorro de 5 euros.

Además, el ahorro de dichos repostajes quedará acumulado en el ChequeAhorro, un cupón de descuento periódico que supone la suma del saldo acumulado por las compras del cliente en un período de tiempo.

A pesar de ser el último en anunciar sus descuentos, Carrefour estableció que estarán vigentes desde el mismo viernes 20 de marzo hasta el 8 de abril.

Las medidas del Gobierno

Además de este enfrentamiento de ahorro entre las gasolineras, el Gobierno anunció este viernes una rebaja en la fiscalidad del combustible de hasta 30 céntimos por litro.

En la reunión extraordinaria del Consejo de Ministros de este viernes, el Gobierno aprobó un paquete de medidas de emergencia con motivo del impacto económico de la guerra de Irán.

Entre dichas medidas, figura una reducción de la fiscalidad de los carburantes "hasta el mínimo que permite la Unión Europea", según expresó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, después de la reunión de ministros.