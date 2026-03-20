La guerra de Irán dispara la cuota de las hipotecas en España más de 250 euros por la subida de los tipos de interés

Ataque a un depósito de petróleo al noroeste de Teherán.

Las claves nuevo Generado con IA El conflicto en Irán ha provocado una subida de los precios de la energía, aumentando el precio del petróleo un 48% y duplicando el del gas. El Euríbor ha subido rápidamente del 2,22% al 2,5%, encareciendo las cuotas de las hipotecas variables en España. La cuota anual de una hipoteca media podría incrementarse unos 258 euros, es decir, unos 21,5 euros más al mes. Convertir una hipoteca variable a fija o mixta es recomendado por expertos para evitar la incertidumbre ante futuras subidas del Euríbor.

La escalada del conflicto en Irán ya ha empezado a notarse lejos del campo de batalla.

Y es que lo que ocurre a miles de kilómetros está teniendo un efecto directo en muchas familias españolas, que ven cómo algo tan cotidiano como pagar su casa vuelve a ser más caro tras unos meses de cierto alivio.

Una de las consecuencias más claras se está viendo en las hipotecas, especialmente en las de tipo variable, que son las más comunes en el país.

Tras meses en los que las cuotas se han estabilizado, o incluso han bajado ligeramente, ahora, y tras los ataques de EEUU e Israel a Irán, la situación ha cambiado de forma repentina.

El conflicto ha provocado una subida en los precios de la energía. El petróleo se ha encarecido cerca de un 48% y el gas prácticamente se ha duplicado. Esto ha reactivado el miedo a una mayor inflación, que ya se sitúa en torno al 2,6% previsto para 2026, por encima de lo esperado hace unos meses.

Cuando sube la inflación, los bancos centrales suelen responder aumentando los tipos de interés para intentar controlarla. Esto es precisamente lo que los mercados esperan ahora, nuevas subidas de tipos en Europa a lo largo del año, que podrían llevar el precio del dinero del 2% actual al 2,5%.

Como consecuencia, el Euríbor —el índice que se utiliza como referencia para la mayoría de las hipotecas variables— ha repuntado con fuerza. En pocos días ha pasado de rondar el 2,22% a superar el 2,5%, acercándose de nuevo a los niveles de hace un año.

Este indicador, que hace no mucho daba un respiro a los hipotecados, ha vuelto a niveles similares a los de hace un año. En la práctica, esto significa que quienes revisen ahora su hipoteca verán cómo su cuota mensual deja de bajar e incluso empieza a subir.

En una hipoteca media con revisión anual en abril, el incremento podría acercarse a los 258 euros al año, lo que se traduce en unos 21,5 euros más al mes, según detalla el portal hipotecario Kelisto.

Esta subida se produce por primera vez en dos años y, dependiendo del nivel del Euríbor previo al inicio del conflicto bélico, el aumento podría ser incluso mayor.

Aunque pueda parecer una cantidad asumible, en muchos hogares supone un esfuerzo extra en un momento en el que el coste de la vida ya es elevado.

Hasta hace poco, se pensaba que los tipos de interés se mantendrían estables o incluso bajarían en el futuro. Sin embargo, el nuevo escenario internacional ha cambiado las previsiones.

La incertidumbre es ahora mayor, y todo apunta a que el dinero será más caro durante más tiempo.

Es por ello que, convertir una hipoteca variable a fija es, según analistas de Helpmycash, una buena forma de evitar la incertidumbre del Euríbor, ya que permite mantener una cuota estable, aunque los tipos fijos están empezando a subir.

Este cambio puede hacerse mediante novación (con el mismo banco), subrogación (a otra entidad) o contratando una nueva hipoteca para cancelar la anterior, cada opción con distintos costes como tasación, comisiones o gastos de cancelación.

En cualquier caso, es necesario contar con una situación económica sólida para que el banco apruebe la operación y, si no es posible, los expertos indican que otra alternativa podría ser pasar a una hipoteca mixta con cuotas estables durante un periodo inicial.