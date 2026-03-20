España cambia las normas: la factura de la luz es 3 veces más barata que en Alemania e Italia a pesar de la guerra de Irán

Las claves nuevo Generado con IA La factura de la luz en España es hasta tres veces más barata que en Alemania e Italia, a pesar del impacto de la guerra de Irán. Más del 60% de la energía producida en España proviene de fuentes renovables, lo que reduce la dependencia del gas y el carbón. Los precios de la electricidad en España oscilan entre 37 y 57 euros por megavatio hora, mientras que en Alemania llega a 113 euros y en Italia a 141 euros. El Gobierno español prepara nuevas medidas para proteger a los consumidores más afectados por la reciente subida de los precios energéticos.

La guerra de Irán ha traído consigo importantes repercusiones para los bolsillos de los españoles. El cierre del estrecho de Ormuz ha traído como consecuencia el encarecimiento de la gasolina y de la luz que ha alcanzado máximos en las últimas semanas.

No obstante, a pesar de lo que pueda parecer, lo cierto es que en España esta subida ha sido mucho más moderada que en otros países de Europa como Italia y Alemania.

¿El motivo? Las renovables. Gran parte de la energía en España es producida a base de fuentes naturales que son mucho más baratas mientras que otros países tienen el gas o el carbón como fuentes principales de energía.

Un 60% de energía limpia en España

Los precios de la luz han ido variando constantemente las últimas semanas. Tan solo este 18 de marzo el pico máximo fue entre las 20:00 y 21:00 horas, donde el coste será de 255,21 euros por megavatio; mientras que el mínimo fue entre las 15:00 y las 16:00 horas, a 82,80 euros por megavatio.

Incluso, hay días en los cuales el máximo ha sido de más de 100 euros por megavatio, pero hay momentos donde la energía ha sido completamente gratis.

Según informó laSexta, el porcentaje de energía limpia en España supera el 60%; a modo de comparación, en Italia este porcentaje es del 41% y en Alemania oscila entre el 56% y el 60%.

Gracias a que la mayoría de la energía producida en España es a base de renovables, los efectos de la guerra no han sido tan críticos.

¿Por qué es más barato? Principalmente porque los costes operativos son mucho más bajos y el "combustible", el sol y el viento, son gratis.

Gran parte de la energía en España viene de la solar, según explicó en laSexta el ingeniero y director de Próxima Energía, Jorge Morales Labra, y viene una "temporada muy buena".

"El mes de abril y el mes de mayo suelen ser meses con una extraordinaria aportación solar y donde todavía no hay mucho consumo de energía porque no tiramos del aire acondicionado todavía", señaló el ingeniero.

Este impulso del país en invertir en la energía renovable ha permitido que los españoles vivan más tranquilos esta importante subida.

Mientras en España el precio medio de la electricidad está entre 37 y 57 euros, en Alemania se encuentran precios como 113 euros y en Italia 141 euros por megavatio hora.

Además, la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen, reveló el lunes que este viernes se aprobarán una serie de medidas a nivel energético para proteger a aquellos consumidores que hayan notado un mayor impacto a nivel económico por la subida.