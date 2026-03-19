Jysk lanza el nuevo banco de almacenaje más elegante, versátil y barato: está disponible por solo 75 euros

Las claves nuevo Generado con IA Jysk ha lanzado el banco Badsted, un mueble multifuncional con almacenaje, por solo 75 euros. El banco combina un diseño elegante y versátil, con tapizado disponible en cuatro colores y estructura en roble natural. Cuenta con un compartimento bajo el asiento para guardar calzado, mantas o accesorios, soportando hasta 110 kg de peso. Sus dimensiones y peso permiten ubicarlo en recibidores, pies de cama, vestidores o como asiento adicional en el salón.

Sin lugar a dudas, uno de los problemas más comunes en la mayoría de familias es la falta de espacio y el desorden en algunas zonas de casa, como recibidores, pasillos o dormitorios.

En este contexto, el mobiliario multifuncional se ha convertido en una solución práctica y estética, capaz de optimizar cada centímetro sin sacrificar el diseño.

Precisamente, el banco Badsted con almacenaje de Jysk, disponible por solo 75 euros, se presenta como un ejemplo concreto de esta tendencia, combinando asiento y almacenamiento en un formato compacto y versátil.

Banco Badsted.

El banco presenta un diseño elegante y versátil, capaz de integrarse con facilidad en diferentes estilos de interiores.

Su tapizado disponible en hasta 4 colores diferentes, acompañado de una estructura en roble natural, aporta calidez y armonía visual, mientras que las patas de madera maciza elevan ligeramente el mueble, otorgándole ligereza y estabilidad al mismo tiempo.

Los materiales utilizados, como MDF y contrachapado de álamo en la estructura y poliéster en el tapizado, equilibran resistencia, confort y un coste accesible, manteniendo la calidad necesaria para un uso cotidiano.

Asimismo, en términos de dimensiones, el banco mide 95 cm de ancho, 45 cm de alto y 37 cm de profundidad, medidas que lo sitúan en el estándar de bancos de recibidor o pie de cama.

Banco Badsted.

Su altura resulta ergonómica para sentarse al calzarse o para servir como asiento auxiliar, mientras que su peso aproximado de 12 kg permite trasladarlo con facilidad sin comprometer la estabilidad.

Además, el asiento está equipado con un compartimento de almacenaje bajo la tapa abatible, ideal para guardar calzado, mantas, accesorios o cualquier objeto que se quiera mantener ordenado pero al alcance de la mano.

El Badsted también destaca por su capacidad y durabilidad. Soporta hasta 110 kg, gracias a su marco reforzado y a la distribución uniforme del peso proporcionada por sus patas independientes.

La versatilidad es otro de sus puntos fuertes. Puede colocarse en el recibidor como banco zapatero, en el dormitorio como pie de cama con espacio de almacenaje, en el vestidor como soporte funcional o incluso en el salón como asiento adicional para visitas.