Llega un gran cambio al alquiler temporal en España: aumentan un 479% las búsquedas procedentes de Oriente Medio

Las claves nuevo Generado con IA Las búsquedas de alquiler temporal en España por parte de ciudadanos de Oriente Medio han aumentado un 479%, especialmente debido al conflicto en la región. Ciudades como Barcelona destacan por el fuerte incremento en la demanda de alquiler por parte de ciudadanos de países como Irak, Egipto, Arabia Saudí, Israel y Líbano. Los nuevos inquilinos buscan contratos temporales y prefieren grandes ciudades europeas seguras, con entradas inmediatas y bien conectadas internacionalmente. España se posiciona como destino de lujo para estos viajeros, que optan por alojamientos exclusivos tras descartar destinos como Dubái por motivos de seguridad.

El conflicto de Irán ha ido expandiéndose por todo Oriente Medio, con lo cual los ciudadanos de los países afectados han buscado refugio del caos en otras ciudades.

Con esto, una de las consecuencias que ha tenido este conflicto ha sido un importante aumento de las búsquedas de alquiler temporal por parte de los ciudadanos de estos países en las ciudades europeas.

De esta manera, según informó Antena 3, estos ciudadanos están buscando mudarse a las ciudades europeas temporalmente mientras evoluciona el conflicto que hasta ahora solo ha ido en escalada.

Fechas de entrada inmediatas

Según los datos de la plataforma de alquiler Spotahome, se ha registrado un incremento aproximado del 50% en búsquedas de alquiler temporal en las diferentes ciudades europeas.

Las búsquedas de vivienda se han disparado un 1.000% desde Irak, desde Egipto un 145%, desde Arabia Saudí un 126% y desde Israel y Líbano han incrementado en un 86%.

Estos inquilinos buscan específicamente contratos temporales, ya que su intención no es mudarse definitivamente, sino por una temporada hasta que el conflicto en la zona se calme.

Además, suelen optar por grandes ciudades que sean seguras y estén bien conectadas a nivel internacional, buscando también que tengan fecha de entrada en las próximas dos semanas, con abril como límite.

Una de las ciudades destacadas es Barcelona, donde las búsquedas por parte de ciudadanos de Oriente Próximo han aumentado un 479% en tan solo unos días.

El interés detrás de estos destinos no es turístico sino que supone una solución habitacional y un refugio para estas personas.

¿Por qué Europa? En primer lugar, las ciudades europeas son una apuesta segura principalmente porque están bien conectadas internacionalmente y se encuentran alejadas del conflicto.

Por otro lado, la negativa de la Unión Europea y los países del continente a involucrarse en la guerra aporta a dicha sensación de seguridad.

España: un destino de lujo

Además de esto, España se está convirtiendo en un destino de lujo para estos turistas que antes de que estallase todo el conflicto optaban por viajar a destinos como Dubái.

De esta manera, los viajeros que antes optaban por visitar este tipo de destinos que han visto sus viajes cancelados o ya no consideran seguro ir a estas zonas, han redirigido sus vacaciones a España.

No obstante, este tipo de viajero no es un turista cualquiera, es uno que está dispuesto a pagar los alojamientos y destinos más caros, sabiendo que las ciudades españolas tienen las características para cubrir sus necesidades de lujo.