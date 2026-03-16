Confirmado por Hacienda: a partir de este día se podrán consultar los datos fiscales de la Renta 2026

Montaje de María Jesús Montero con la declaración de la Renta de este año.

Las claves nuevo Generado con IA Hacienda ha confirmado que los contribuyentes podrán consultar sus datos fiscales para la Renta 2026 a partir del miércoles 18 de marzo. La presentación de la declaración de la Renta por Internet será posible del 8 de abril al 30 de junio de 2026. La declaración también podrá hacerse por teléfono (del 6 de mayo al 30 de junio) y de forma presencial en las oficinas de la AEAT (del 1 al 30 de junio). Existen fechas clave para otros modelos fiscales como el 100, 714, 102, 303 y 718, con plazos específicos para domiciliación bancaria y presentación.

Pasan los años, pero no las 'tradiciones'. Y es que hay cosas que permanecen inalterables. Por ejemplo, el hecho de tener que presentar la declaración de la Renta si se cumplen unas determinadas condiciones.

Para que a nadie le pille por sorpresa, el Ministerio de Hacienda, bajo la supervisión de María Jesús Montero, ha hecho público el Calendario del Contribuyente. Y es que, aunque fue un lema de hace muchos años, ‘Hacienda somos todos’.

A continuación, te mostramos cuáles son las principales fechas para cumplir con el fisco y, así, evitar sustos posteriores en forma de sanciones y multas. Además, hay una fecha que debes subrayar en rojo porque, a partir de entonces, podrás consultar tus datos fiscales.

Fechas clave

Este trámite afecta a la mayoría de los españoles. De hecho, y en el año 2025 (declaración de la Renta de 2024), a cierre de la fecha límite se presentaron 24,5 millones.

Para 2026 (declaración de la Renta de 2025), los contribuyentes deben tener en cuenta cuáles serán las fechas clave de presentación.

Así, y del 8 de abril hasta el 30 de junio, podrán presentarse las declaraciones por Internet. Del 6 de mayo, al 30 de junio, quienes lo deseen podrán confeccionar su declaración de la Renta por teléfono a través de la propia Agencia Tributaria (AEAT).

Estas personas deben tener en cuenta que deberán solicitar la pertinente cita del 29 de abril hasta el 29 de junio.

Y del 1 de junio hasta el 30 de junio de 2026, la AEAT podrá realizar la declaración en sus oficinas de manera presencial a las personas interesadas. En este caso, la solicitud de cita estará abierta desde el 29 de mayo hasta el 29 de junio.

Importante: si se quieren consultar los datos fiscales (cantidades recibidas y retenciones por los rendimientos de trabajo, intereses de cuentas bancarias, préstamos hipotecarios, contribuciones a ONGs...), los contribuyentes deben subrayar en rojo esta fecha en el calendario: el miércoles 18 de marzo.

Otros modelos a tener en cuenta

Los contribuyentes deben tener en cuenta otras fechas clave para cumplir con Hacienda. Así, quienes tengan que realizar el Modelo 100 y 714, el plazo de domiciliación bancaria es hasta el 25 de junio, y el vencimiento del plazo de presentación, hasta el 30 de junio.

En el caso del Modelo 102, el plazo de domiciliación bancaria es hasta el 30 de septiembre para quienes hayan domiciliado el primer plazo. Y tendrán hasta el 20 de octubre para modificar el IBAN. El vencimiento del plazo de presentación es el 5 de noviembre.

Si hablamos del Modelo 303 (trimestral), el plazo de domiciliación bancaria es del 1 al 25 de enero, y del 1 al 15 de los meses de abril, julio y octubre. Y, para el Modelo 718 (autoliquidación anual), el plazo de domiciliación bancaria es del 1 al 28 de julio, y el plazo de presentación, del 1 al 31 de julio.