Los abogados coinciden: "Puedes tener un informe médico y perder la baja por no tener este documento"

Las claves nuevo Generado con IA El profesiograma, un informe elaborado por la empresa, es clave para conceder bajas laborales e incapacidades en España. Los informes médicos detallan la enfermedad, pero sin profesiograma, el tribunal médico puede denegar la solicitud de incapacidad. El profesiograma detalla las tareas y exigencias físicas y mentales del puesto, permitiendo comparar las limitaciones del trabajador con su trabajo real. Abogados advierten que, en casos de incapacidad total, el profesiograma es prácticamente imprescindible para justificar la imposibilidad de ejercer la profesión habitual.

En España, las bajas laborales y las incapacidades permanentes son un derecho de los trabajadores, pero no siempre se concede de forma automática.

Contar con informes médicos detallados sobre la enfermedad o lesión es fundamental, pero, según abogados especialistas en derecho laboral, no siempre basta para asegurar la concesión de la incapacidad o la baja laboral.

Un documento poco conocido, llamado profesiograma, puede marcar la diferencia entre aprobar o perder la solicitud.

El profesiograma es un informe elaborado por la empresa en la que trabaja el trabajador. Detalla con precisión las tareas diarias, el peso que se levanta, el tiempo que se pasa de pie, así como los esfuerzos físicos y mentales que exige el puesto.

Según el abogado Pablo Ródenas, este documento es "una radiografía real de tu trabajo".

La importancia del profesiograma

El profesiograma permite que el Tribunal Médico compare las limitaciones médicas del trabajador con las exigencias reales de su puesto, algo que los informes médicos por sí solos no siempre reflejan.

Ródenas advierte que muchos trabajadores acuden a los tribunales con informes médicos completos, pero sin profesiograma, y el resultado suele ser negativo: "El Tribunal Médico no solo valora tu enfermedad, valora si puedes ejercer tu profesión habitual".

"Sin profesiograma, tus limitaciones están en abstracto", indicaba. "Con él, se comparan directamente con lo que exige tu puesto de trabajo".

El ejemplo más claro que ofrece Ródenas es el de un mozo de almacén con lesión lumbar. Si el profesiograma acredita que levanta 25 kg a diario, la limitación encaja con las exigencias del trabajo.

Sin ese dato, la situación se vuelve indiscutible y la defensa se debilita.

El momento para solicitarlo también es crucial. En casos de incapacidad absoluta, no siempre es determinante, pero en la incapacidad total para la profesión habitual es prácticamente imprescindible.

El profesiograma debe solicitarse al equipo de recursos humanos, ya que demuestra jurídicamente que el trabajador no puede ejercer su trabajo concreto, no solo que padece una enfermedad.

En España, las bajas laborales están reguladas por la Seguridad Social y suelen concederse según la gravedad de la enfermedad y la imposibilidad de realizar el trabajo habitual.

Sin embargo, la experiencia de los abogados muestra que muchas bajas se deniegan cuando falta información sobre las exigencias reales del puesto, aunque la patología esté perfectamente documentada.

En conclusión, como subraya Ródenas, tu incapacidad no se gana solo con diagnóstico médico: se gana conectando la lesión con el puesto real de trabajo.

El profesiograma es el puente entre ambos, y su correcta elaboración y prestación puede ser determinante para garantizar el derecho del trabajador a una baja o incapacidad total.