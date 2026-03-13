Bruselas cambia las normas: todos los españoles pagarán más por recibir paquetes de China a partir de 2026

Las claves nuevo Generado con IA A partir de julio de 2026, todos los paquetes pequeños de fuera de la UE pagarán derechos de aduana, aunque su valor sea inferior a 150 euros. El nuevo sistema aplicará un derecho provisional de 3 euros por cada categoría de producto incluida en el paquete hasta la puesta en marcha del Centro Aduanero de Datos en 2028. La medida busca garantizar la competencia leal para los vendedores europeos, evitar fraudes y aumentar los ingresos públicos de la UE. El cambio afectará especialmente a las compras online en plataformas como AliExpress, Temu y Shein, ya que el 91% de estos paquetes proceden de China.

La Unión Europea ha aprobado nuevas normas que afectarán directamente a los consumidores españoles y europeos: todos los paquetes pequeños procedentes de fuera de la UE estarán sujetos a derechos de aduana, aunque su valor sea inferior a 150 euros.

Hasta ahora, estos envíos, muy habituales en compras de comercio electrónico como AliExpress, Temu o Shein, podían entrar en la UE sin pagar aranceles, aunque sí podían tributar por IVA.

A partir del 1 de julio de 2026, esta exención desaparecerá, lo que significa que todos los paquetes entrarán sujetos a derechos de aduana, independientemente de su precio.

Las nuevas aduanas para los paquetes

La medida busca garantizar la competencia leal para los vendedores europeos, evitar fraudes y aportar recursos al presupuesto de la UE y a las finanzas de los Estados miembros.

Hasta que entre en funcionamiento el futuro Centro Aduanero de Datos de la UE, previsto para 2028, se aplicará un derecho provisional de 3 euros por categoría de producto dentro de cada paquete.

Por ejemplo: Un paquete que contenga una blusa de seda y dos camisas de lana se considerará compuesto por dos categorías diferentes. Por tanto, el consumidor deberá pagar 6 euros en derechos de aduana, independientemente del valor total de los artículos.

Esto implica que no importa si los productos son baratos, sino cuántos tipos distintos de productos hay en el paquete.

De hecho, el ministro de Hacienda de Chipre, Makis Keravnos, destacó tres razones principales para esta reforma. Para empezar, la competencia justa dado que las empresas de la UE ya pagan derechos e IVA, mientras que muchos productos importados entraban sin arancel.

Otra de las razones es evitar el fraude, dado que algunos vendedores declaraban valores falsos o fragmentaban envíos para eludir impuestos.

Por último, aumentar ingresos públicos. Los derechos de aduana son un recurso propio tradicional de la UE y generan ingresos para los Estados miembros.

Si bien estas normas entrarán en vigor el 1 de julio de este año, el gran cambio llegará después de 2028.

Con la entrada del funcionamiento del Centro Aduanero de Datos de la UE, el derecho fijo de 3 euros será reemplazado por aranceles normales según la categoría del producto, como ocurre con cualquier importación estándar.

Lo cierto es que el comercio electrónico ha experimentado un crecimiento acelerado: en 2024, 4.600 millones de paquetes pequeños llegaron a la UE, y el 91% procedía de China.

La reforma pretende modernizar el sistema aduanero europeo, centralizar el control y mejorar la trazabilidad y seguridad de los envíos, evitando sistemas nacionales fragmentados.

En resumen, los consumidores españoles deberán prepararse para un coste adicional en todos los paquetes pequeños provenientes de fuera de la UE.

La medida busca equilibrar la competencia, frenar fraudes y reforzar los ingresos públicos, mientras que los costes reales dependerán del número de categorías de productos, no del valor total de cada envío.