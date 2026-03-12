Confirmado por Loterías: quedan pocos días para cobrar los premios del sorteo de Navidad en España

Las claves nuevo Generado con IA Los premios del sorteo de la Lotería de Navidad en España se pueden cobrar hasta el 23 de marzo, según confirma Loterías y Apuestas del Estado. El plazo para reclamar los premios es de tres meses desde el día siguiente al sorteo, tras lo cual el importe no cobrado pasa a beneficio del Tesoro Público. En 2022, casi 60 millones de euros en premios no fueron cobrados, y entre 2022 y 2024 la cifra total ascendió a 175 millones de euros. Este año, el plazo para cobrar se amplía un día extra porque el 22 de marzo cae en domingo.

Desde los 400.000 euros al décimo si te tocó el ‘Gordo’ de la Lotería de Navidad, hasta el reintegro de 20 euros si tu décimo coincidió con la última cifra del primer premio. Sea la cantidad que sea, lo cierto es que, si no la has cobrado todavía, tienes pocos días para hacerlo efectivo.

¿Hasta cuándo se pueden cobrar dichos premios? Según confirma Loterías y Apuestas del Estado (Selae), la fecha tope está al caer. En concreto, los afortunados tienen hasta el 23 de marzo para poder hacerlo.

Porque, según la norma, el periodo en el que se puede cobrar abarca tres meses desde la fecha de celebración del sorteo. Algo que es extensible al resto de sorteos organizados por el organismo público.

Norma clara

Una imagen muy común después del sorteo de Navidad, más allá de la de los premiados celebrando, es la que sucede al día siguiente. Y no es otra que muchos de los agraciados con algún premio intentando cobrarlo a las primeras de cambio.

Pero también es cierto que otros muchos, intentando esquivar estas largas colas, lo van dejando y dejando, sobre todo si son premios menores. Se confían y, al final, acaban perdiéndolo.

“La norma que regula el funcionamiento de la Lotería Nacional, Instrucción General de Loterías, aprobada por Decreto de 23 de marzo de 1956, establece que el derecho al cobro de premios caduca a los tres meses, contados desde el día siguiente al del sorteo a que correspondan”, recuerda Soledad Parra, asesora legal de Traslot102 .

Y añade: “Pasado este plazo, el importe de los premios no reclamados quedará a beneficio del Tesoro”. Además, este año hay una novedad respecto a otros anteriores. Y es que, como el 22 de marzo de 2026 es domingo, aquellas personas con algún décimo premiado dispondrán de un día más, hasta el 23 de marzo.

Denegado por caducidad

¿Qué pasa si se quiere cobrar el día 24? “Que nos será denegado por caducidad. Al adquirir el décimo estamos aceptando las cláusulas establecidas en el contrato de juego, entre ellas la de los tres meses de caducidad que se encuentra impresa en el reverso de los décimos”, remarca Soledad Parra.

¿Y qué sucede con los premios no cobrados? Pues que su importe va a engrosar las arcas del Estado.

Según los datos facilitados por Loterías y Apuestas del Estado, el importe de los premios no cobrados (caducados) entre 2022 y 2024 ascendió a 175 millones de euros que quedaron a beneficio del Tesoro Público.

Solo en 2022, Selae sumó casi 60 millones en premios no cobrados. De esa cantidad, 45,1 millones procedían de juegos pasivos, en su mayoría de la Lotería Nacional (el 99%), mientras que 14,8 millones correspondieron a juegos activos, como la Primitiva o Euromillones.