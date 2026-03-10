La Policía registra en Mallorca varias mansiones de Nikolai Kolesov, magnate y fabricante de armas ligado a Putin

Las claves nuevo Generado con IA La Policía Nacional ha registrado varias mansiones en Mallorca vinculadas a Nikolai Kolesov, magnate ruso de la industria armamentística cercano a Putin. Las propiedades, valoradas en unos 18 millones de euros, están a nombre de familiares de Kolesov para sortear el embargo europeo tras la invasión de Ucrania. Kolesov figura en la lista de sanciones de la Unión Europea por su papel clave en el complejo militar-industrial ruso y su apoyo a las Fuerzas Armadas de Rusia. La Fundación Anticorrupción denunció que los inmuebles en Mallorca están registrados a nombre de hijos y una hermana de Kolesov, algunos de ellos menores de edad.

Agentes de la Policía Nacional han registrado en la tarde de este lunes varias viviendas de lujo cuya propiedad se atribuye al fabricante de armas ruso Nikolai Kolesov, un magnate de la industria de la defensa próximo al presidente de su país, Vladímir Putin.



Fuentes policiales han confirmado a EFE la intervención, que se ha desarrollado en algunas de las cinco mansiones inscritas a nombre de familiares de Kolesov para burlar el embargo decretado tras la invasión de Ucrania, según denunció en junio del año pasado una organización opositora rusa.



Tal y como ha adelantado el diario El País, la investigación, coordinada por la Comisaría General de Información, se lleva a cabo en el marco de una instrucción judicial bajo secreto de sumario.

El magnate ruso, directivo del sector armamentístico y vinculado al complejo militar-industrial de su país, posee en Mallorca varias villas de lujo, de acuerdo con los datos recabados por Fundación Anticorrupción, un grupo opositor a Putin que detalló que las propiedades están registradas a nombre de los hijos y de una hermana de Kolesov.



De esta forma, el director general de Russian Helicopters, principal proveedor de helicópteros para el ejército ruso, estaría burlando el embargo establecido por la Unión Europea.

El investigado figura en la relación de personas susceptibles de sanciones por su participación en la agresión militar rusa contra Ucrania.



Una ampliación del listado de la Comisión Europea en 2024 incluyó a este empresario al considerar que su compañía es “clave en el complejo militar-industrial ruso” y que sus equipos son utilizados por las Fuerzas Armadas rusas.

Según la investigación de la Fundación Anticorrupción, el conjunto de las propiedades en Mallorca tendría un valor aproximado de 18 millones de euros.



Entre ellas se encuentra un chalé situado en el municipio de Calvià, de 1.200 metros cuadrados y con una gran piscina, próximo al mar. Esta villa fue adquirida en 2014 por una empresa rusa de conectores eléctricos ligada a Kolesov y en 2022 pasó a figurar a nombre de una hija del magnate que entonces tenía cuatro años.



Los investigadores atribuyen también al fabricante de armas la propiedad real de otro chalé en la misma zona de la isla, de unos 500 metros cuadrados y valorado en torno a 3 millones de euros, que figura a nombre de una hermana de 72 años del empresario.



Además, identificaron una tercera propiedad compuesta en realidad por tres casas anexas, con una superficie conjunta de unos 750 metros cuadrados, edificadas en una loma frente al mar y con un valor estimado de unos 10 millones de euros.



De acuerdo con la denuncia, el titular formal de estas tres viviendas es el hijo pequeño del fabricante de armas, que tenía 4 años cuando adquirió la posesión.



Al denunciar estos hechos, la Fundación Anticorrupción reclamó a las autoridades españolas que investigaran la titularidad real de estas casas en Mallorca y, en su caso, aplicaran las sanciones establecidas por la Unión Europea contra empresarios implicados en la invasión de Ucrania.