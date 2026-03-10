Ya ha entrado en vigor: la UE permitirá que España pueda destinar más dinero público a vivienda social y asequible

Las claves nuevo Generado con IA La UE ha aprobado una nueva normativa que permite a España destinar más dinero público a vivienda social y asequible, eliminando trabas burocráticas y notificaciones previas a Bruselas. La vivienda pasa a considerarse un Servicio de Interés Económico General, lo que facilita el apoyo financiero estatal para cubrir costes y obligaciones sociales. El precio de la vivienda en España está en máximos históricos, superando los 2.200 €/m², lo que agrava la crisis habitacional y justifica la intervención pública. Las ayudas estarán sujetas a controles para evitar la especulación y garantizar beneficios razonables, debiendo los proyectos mantener su calificación social y cumplir con estándares de eficiencia durante al menos 20 años.

La crisis habitacional que atraviesa Europa ha forzado a las instituciones europeas a mover ficha con una respuesta legislativa contundente, y el resultado es un nuevo marco jurídico que cambia las reglas del juego para el Estado español.

Basándose en el artículo 106, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), la Comisión Europea ha aprobado una nueva Decisión que deroga la normativa de 2012 y establece un escenario mucho más flexible para las ayudas estatales.

El punto clave de esta reforma es el reconocimiento de la vivienda no solo como un bien de mercado, sino como un Servicio de Interés Económico General (SIEG).

Según el artículo 14 del Tratado, la Unión tiene la competencia de velar por que estos servicios se gestionen bajo principios que les permitan cumplir su cometido social, lo que justifica un apoyo financiero público que cubra los costes derivados de estas obligaciones.

Esta nueva normativa elimina las trabas burocráticas que obligaban a España notificar previamente a Bruselas cualquier inversión significativa en este sector.

Hasta ahora, la rigidez de las normas de competencia limitaba el alcance de las ayudas estatales para evitar distorsiones en el mercado.

Sin embargo, la Comisión Europea reconoce ahora que existe una falla de mercado masiva que no solo afecta a los colectivos en riesgo de exclusión, sino también a las clases medias y a los jóvenes que se encuentran atrapados entre alquileres desorbitados y la imposibilidad de compra.

El problema de la vivienda

La situación es especialmente visible en España. El precio de la vivienda se encuentra en máximos históricos y supera de media los 2.200 euros por metro cuadrado, aunque con fuertes diferencias según la zona.

Según el Ministerio de Vivienda, la vivienda libre cerró 2025 en torno a los 2.230 €/m², con una subida interanual del 13,1%, la mayor registrada en la serie histórica.

Otras fuentes privadas sitúan el valor medio incluso por encima, en una horquilla aproximada de entre 2.500 y 2.600 €/m², dependiendo de la metodología y del tipo de vivienda analizada.

Por ello, las compensaciones por servicios de vivienda social y, especialmente, la nueva categoría de vivienda asequible, quedan exentas de notificación previa, incluso si superan los umbrales económicos generales.

Esta libertad de acción permitirá al Gobierno español acelerar el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, que prevé la movilización de miles de millones de euros para cerrar el déficit habitacional del país.

Para que estas ayudas sean compatibles con el mercado interior, la Decisión impone salvaguardas que eviten la especulación y aseguren que el beneficio de las empresas gestoras sea razonable, limitándolo generalmente al tipo swap más una prima de 100 puntos básicos.

Además, los proyectos de vivienda social y asequible financiados bajo este régimen deben mantener su calificación durante un período mínimo de 20 años y cumplir con estrictos estándares de eficiencia energética y accesibilidad.

En un contexto donde Europa estima que se deben añadir unas 650.000 viviendas anuales para aliviar la presión urbana, este paso legislativo otorga a España la seguridad jurídica necesaria para tratar la vivienda como un verdadero pilar del Estado de bienestar.

Esto permite que el dinero público fluya con rapidez hacia donde más se necesita sin el freno administrativo de Bruselas, dando la oportunidad de utilizar estos fondos no solo para aliviar la urgencia habitacional, sino para transformar el urbanismo hacia modelos más eficientes.

Al blindar estas inversiones durante un ciclo de al menos dos décadas, la Unión Europea garantiza que el esfuerzo financiero de hoy no se convierta en la especulación de mañana, consolidando un parque público estable que proteja a los ciudadanos frente a las futuras turbulencias del sector inmobiliario.