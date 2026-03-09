Llegan los regalos más útiles para el Día del Padre 2026: prácticos, originales y pensados para sorprender

Día del Padre 2026: Qué regalar a los hombres de la casa

Todos los años surge la misma pregunta: “¿Qué regalamos a papá?”. Si quieres huir de los clásicos calcetines o la colonia de siempre, este Día del Padre 2026 es la ocasión perfecta para apostar por regalos útiles, tecnológicos y pensados para mejorar el bienestar en casa.

Cada vez más padres apuestan por dispositivos inteligentes que facilitan el día a día y mejoran la calidad de vida en el hogar. En este terreno, Netatmo, marca francesa especializada en soluciones inteligentes para el hogar, ofrece un catálogo pensado para distintos perfiles.

Domótica de bienestar

Para los amantes del aire libre

La Estación Meteorológica Original mide la temperatura, la humedad, la calidad del aire interior, la presión atmosférica y los niveles de ruido en tiempo real. Asimismo, esta nueva versión indica el punto de rocío, el índice de rayos ultravioletas y luz solar, y los niveles de polen.

Estación Meteorológica Original

Estos datos y su nivel de precisión mediante alertas personalizadas, ayudan a proteger el huerto ante una bajada de temperaturas o a planificar con precisión una salida deportiva o una escapada de fin de semana.

Para disfrutar tranquilamente de las vacaciones

La Cámara Interior Advance cuenta con reconocimiento facial y ofrece una vigilancia óptima gracias a su rótula giratoria y a su ángulo de visión de 130°.

Además, incorpora funciones orientadas a la privacidad, como un obturador físico que se abre y se cierra automáticamente mediante geolocalización. Esta característica está pensada para proteger la intimidad de los usuarios cuando están en casa.

Para los más precavidos

El Detector de Monóxido de Carbono Netatmo controla en tiempo real los niveles de CO emitidos por aparatos de combustión y, si detecta una concentración peligrosa, activa una alarma de 85 dB y envía una notificación inmediata al smartphone, reforzando la seguridad del hogar.

Detectores

La protección se puede reforzar con el Detector de Humo, un sensor con célula fotoeléctrica (óptica) que detecta la presencia de humo en las primeras fases de un incendio y activa tanto una alarma sonora como una alerta en el teléfono móvil. De este modo, tu hogar queda protegido frente a las amenazas invisibles y los riesgos de incendio con un control total desde la palma de tu mano.

Para quienes quieren todo en su móvil

La seguridad conectada se extiende también a la puerta de entrada. Esta Cerradura Inteligente permite gestionar el acceso a la vivienda desde la aplicación Home + Security, controlar quién entra y sale del hogar y evitar la necesidad de duplicar llaves físicas. Es una solución especialmente práctica en viviendas familiares o segundas residencias.

Tecnología para principiantes

Podrás vigilar a tu bebé desde cualquier punto de la casa

Para los papás que están dando sus primeros pasos en el mundo del hogar conectado, omajin, submarca de Netatmo, propone dispositivos intuitivos y fáciles de instalar.

El Vigilabebés inteligente garantiza seguridad para el bebé y tranquilidad para los padres. Cuenta con gran angular, visión nocturna, detección de llanto, funciones de luz y música suave, además de control remoto de temperatura y humedad de la habitación y alertas en tiempo real a través de la aplicación móvil. La solución ideal para que los padres primerizos disfruten de la tecnología sin complicaciones, priorizando siempre el bienestar de lo que más importa.

Para los más sostenibles

El Enchufe Conectado permite controlar desde el smartphone luces y aparatos electrónicos del hogar, programar horarios, establecer temporizadores para limitar el uso y optimizar el consumo energético, manteniendo su funcionamiento incluso si se interrumpe la conexión Wi-Fi gracias a la conectividad Bluetooth.

En la misma línea de eficiencia, la Cámara Solar, sin cables ni enchufes y recargable mediante energía solar, ofrece resolución Full HD 1080p, detección de movimiento capaz de diferenciar entre personas y animales, sirena de 105 dB y almacenamiento de vídeo en tarjeta SD o en la nube, combinando seguridad y sostenibilidad.

Para saber quién llama a tu puerta

Con resolución 2K+, visión nocturna e infrarrojos, el Timbre con vídeo inalámbrico envía notificaciones al móvil cuando alguien llama a la puerta, permite responder de forma remota mediante altavoz integrado y activa una alarma de 85 dB en caso de intento de vandalismo, además de contar con resistencia IP65 y batería de larga duración.

Un Día del Padre más inteligente

Este 2026, más allá del regalo material, la clave está en elegir propuestas que aporten valor real al día a día. Tecnología que protege, que simplifica rutinas y que mejora el bienestar en casa. Porque, en muchas ocasiones, el mejor regalo no es el más llamativo, sino el que se disfruta cada día.