Una joven iraní en España: "Muchos deseamos la invasión de Israel y EEUU, solos no podemos derrocar al régimen"

Una joven iraní en España: "Estamos satisfechos con la ofensiva de EEUU e Israel, lo pedimos hace mucho tiempo" EP

El pasado 28 de febrero, Teherán amaneció con temperaturas cercanas a los 5-7°C y un cielo despejado acompañado del típico frío de final de invierno. Sin embargo, esa calma se vio interrumpida por una intensa ofensiva de misiles de largo alcance y el vuelo de los aviones de combate.

La operación, conocida como 'Furia Épica', fue llevada a cabo por Estados Unidos e Israel y tuvo como objetivos estratégicos el palacio presidencial, ministerios de Inteligencia y Defensa, la residencia presidencial y otros símbolos del poder estatal en la zona gubernamental.

¿Las consecuencias inmediatas? La muerte del Líder Supremo Alí Jameneí, otros altos mandos y gran parte de la infraestructura militar, incluidos centros de mando y bases de la Guardia Revolucionaria.

Jameneí había asumido el liderazgo de la República Islámica en 1989, convirtiéndose en jefe de Estado y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Durante sus más de 36 años de Gobierno, mantuvo una línea ideológica islamista conservadora y crítica con EEUU e Israel.

Además, en su mandato ordenó y legitimó la represión de las grandes protestas contra el régimen, especialmente las llevadas a cabo entre 2025 y 2026 que se saldaron entre 2.000 y 3.000 muertos y más de 20.000 detenidos, según organizaciones de derechos humanos.

La reacción del pueblo iraní

La muerte de Jameneí y la crisis de liderazgo del régimen han generado reacciones mixtas entre los iraníes. Mientras algunos sectores religiosos lamentaron su fallecimiento, otros ven la situación como una oportunidad para un cambio político.

Mariam, una joven iraní residente en España (nombre ficticio para proteger su identidad), relató cómo recibió la noticia a EL ESPAÑOL. Para ella parecía otro sábado normal en Madrid hasta que su móvil recibió una notificación contándole que EEUU e Israel estaban atacando Irán.

No tardó en recibir novedades sobre su país, ese mismo día lo anunciaban: Ali Jameneí había sido asesinado durante un bombardeo. "No podía creerlo. Estaba en negación. Ha matado a tantas personas inocentes que ni siquiera siento vergüenza por estar feliz por su muerte".

Mariam viaja regularmente a Irán para visitar a su familia y conectar con sus raíces, pese a vivir la mayor parte de su vida fuera del país. Al enterarse de la noticia, sus familiares le transmitieron sentimientos de celebración ante la caída del régimen, aunque reconocen que la situación es incierta y peligrosa.

EEUU e Israel han justificado sus ataques diciendo que Irán estaba demasiado cerca de poder fabricar armas nucleares, por lo que lo veían como una acción "preventiva" para destruir la infraestructura de misiles y frenar su programa nuclear.

No obstante, a pesar de que Trump y Netanyahu tengan sus propios intereses, muchos iraníes como Mariam lo ven como una oportunidad para un cambio de régimen. "No estoy de acuerdo en muchas cosas pero estamos satisfechos con la invasión militar de EEUU e Israel", indicaba.

La joven sostenía que esta ofensiva militar es algo que llevan "pidiendo desde hace mucho tiempo". De hecho, remarcaba que ellos solos "no pueden derrocar al régimen" por lo que llevaban años solicitando ayuda externa y al final "terminó siendo Estados Unidos e Israel porque nadie más lo estaba haciendo".

La represión de los ayatolás

Desde la llegada del régimen de los ayatolás y especialmente bajo Jameneí, el gobierno iraní ha sido de mano de hierro, haciendo uso de ejecuciones, torturas, disparos contra manifestantes y encarcelamientos para aplastar cualquier protesta, especialmente de mujeres, jóvenes y minorías.

"No hay una sola persona que no haya sufrido por el gobierno opresivo en Irán", reconocía la joven iraní. "Durante las recientes protestas a mi tío le dispararon. Sobrevivió, pero conozco a muchos que murieron, otros que han estado en prisión por protestar y han sido torturados allí".

Asimismo, la joven considera que la comunidad internacional no ha reaccionado con suficiente firmeza ante la represión: "Muchos sectores de izquierda apoyan a este régimen sediento de sangre porque les importan más las vidas palestinas, pero no se puede valorar una vida más que otra".

Mientras tanto, EEUU e Israel mantienen su ofensiva militar en Irán, que continúa a la espera de anunciar un nuevo líder supremo, en medio de un corte del sistema de comunicaciones que dificulta la información interna.

"Sabemos que lo están haciendo por su propio beneficio", afirmaba. "Pero hemos sido oprimidos y asesinados por este régimen durante demasiado tiempo. Creo que muy pronto derrocaremos a la República Islámica y a los ayatolás, volveremos a nuestras raíces".

La joven mantiene viva su ilusión de un futuro mejor para su país: "Queremos poder elegir quién gobierna el país. Me siento muy esperanzadora de que ese día llegue eventualmente. Antes de esto, no pensaba que fuera posible".