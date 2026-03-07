Paloma, joven española: "Si un jubilado no necesita su pensión, que renuncie a ella. O pensamos en todos o no funciona"

Las claves nuevo Generado con IA Los jóvenes españoles reclaman reformas estructurales ante la precariedad laboral, los bajos salarios y las dificultades para acceder a la vivienda. Paloma Martín, en LaSexta Xplica, señaló que los sueldos llevan estancados 25 años y que, actualmente, ni con dos salarios se llega a fin de mes. Paloma propuso soluciones como rebajar los alquileres y que los jubilados con patrimonio renuncien a la pensión si no la necesitan, para favorecer la solidaridad intergeneracional. Defendió que la brecha generacional no es culpa de nadie y pidió dejar de enfrentar a jóvenes y mayores, apostando por un nuevo pacto social.

La constante inestabilidad política, el encarecimiento de la vivienda y la precariedad laboral que no da tregua, hacen que los jóvenes estén alzando la voz. La demanda es clara: reformas estructurales que les permitan alcanzar una calidad de vida digna.

No obstante, este reclamo suele toparse con el escepticismo de las generaciones previas, especialmente los boomers. Este sector tiende a defender su propia trayectoria vital, mientras cuestiona la perseverancia y el nivel de sacrificio de la juventud actual para cumplir sus metas.

Este conflicto de perspectivas fue el protagonista en el programa LaSexta Xplica, donde jóvenes y mayores confrontaron sus realidades. La joven Paloma Martín, destacó por alejarse del reproche y proponer soluciones que mejoren las oportunidades y el bienestar de su colectivo.

La incertidumbre de los jóvenes

Los jóvenes en España viven una realidad llena de desafíos: precariedad laboral, sueldos bajos y dificultades para acceder a una vivienda. La inestabilidad económica condiciona sus decisiones y limita la planificación a largo plazo.

Además, deben enfrentarse a la percepción social que les rodea. La generación boomer a menudo critica a los jóvenes, acusándolos de falta de esfuerzo o de ser conformistas, sin reconocer las barreras estructurales que enfrentan.

Esta combinación de obstáculos económicos y juicios externos genera frustración, ansiedad y sensación de injusticia. Muchos sienten que, aunque se esfuerzan, las oportunidades para progresar son limitadas y difíciles de alcanzar.

En este contexto, los jóvenes buscan nuevas formas de resiliencia y adaptación, desde la economía colaborativa hasta proyectos de emprendimiento, mientras intentan equilibrar sus aspiraciones con un entorno que a menudo parece no entenderlos ni apoyarlos.

Por ello, LaSexta Xplica decidió darles voz y contó con Paloma Martín, una joven que defendió la postura de este segmento poblacional.

"Siempre ha habido gente que se ha esforzado más o menos, pero antes, incluso el que se esforzaba menos podía tener un coche, una casa y una vivienda", afirmó la joven, ante las críticas de que los jóvenes no se esfuerzan, en comparación con épocas pasadas.

Martín mantuvo su punto, indicando que los salarios reales "llevan estancados 25 años". "Antes con un sueldo vivía una familia, ahora con dos sueldos no llegas ni a final de mes", afirmó.

Por esa razón, ante este problema, la joven no dudó en plantear soluciones: "¿Cómo nos podéis ayudar? De muchas maneras. Para empezar, evitando este tipo de debates y de justificaciones con el divertimento. Eso, lo primero. Evitemos este conflicto para enfrentarse a los jóvenes".

Su siguiente resolución pasó por el problema de la vivienda. "También, si tenéis pisos en propiedad y, en vez de decir es mi piso y lo puedo poner a 2.700 euros... Si sabes que el piso vale 1.600 euros, empezad a ser solidarios y bajad los alquileres", señaló.

El siguiente planteamiento de Paloma generó bastante controversia en el plató del programa, debido al contenido crítico con las pensiones de su mensaje.

"Si cobráis una pensión contributiva o de viudedad y no la necesitáis porque tenéis patrimonio, renunciad a ella. Si no la necesitáis, renunciad. En vez de pensar en yo, yo y yo...o empezamos a mirar por todos o las cosas no van a funcionar", comentó la joven.

Ante el enfado del resto de ponentes, Martín apuntó por qué considera que el estado de bienestar hoy en día está roto: "La deuda pública es un 100% del PIB y si tenemos en cuenta los pasivos de las pensiones, es un 600% del PIB. ¿Cómo podemos pensar que las cosas están bien?".

Para finalizar su participación, la joven devolvió la atención del micrófono abordando el problema de la brecha generacional que afecta al país hoy en día.

"Y por último, la brecha generacional no es culpa de nadie y nadie está culpando a los boomers. Dejad de culpar a los jóvenes, esto no va de abuelos contra nietos, va de pasado contra futuro. El pacto social está roto y hay que crear uno nuevo", sostuvo Paloma Martín.