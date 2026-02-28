Confirmado: Hacienda aplicará una deducción de hasta 120 € en el IRPF por afiliarse a un partido político en España

Las claves nuevo Generado con IA Hacienda permitirá deducir hasta 120 euros en el IRPF a quienes estén afiliados o hagan aportaciones a partidos políticos. La deducción corresponde al 20% de las cantidades aportadas, con un máximo de 600 euros anuales en cuotas o donaciones. Las aportaciones deben realizarse a partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones reguladas legalmente y reflejarse en la casilla 0725 de la declaración. La deducción se aplica directamente sobre la cuota íntegra del impuesto, reduciendo el importe final a pagar y fomentando la participación política.

Queda poco para que comience el período de presentación de la declaración de la Renta, pero con la llegada del nuevo año y los recientes cambios en la normativa fiscal, es conveniente conocer todas las deducciones disponibles a través de la Agencia Tributaria.

Además de las deducciones habituales, como las relacionadas con la compra de vehículos electrificados o para trabajadores con salarios más bajos, existe una específica para los afiliados a partidos políticos.

Según Hacienda, los contribuyentes que estén afiliados a un partido y realicen aportaciones pueden aplicar una deducción del 20% de hasta 120 euros, que reduce directamente la cuota a pagar en la declaración.

Deducción por afiliarse al PSOE, PP...

Si formas parte de un partido político o realizas contribuciones voluntarias, es posible que desconozcas que ese respaldo puede traducirse en una ventaja fiscal concreta.

A través de la deducción por cuotas y donaciones a partidos políticos en el IRPF, una parte de las cantidades aportadas puede compensarse en la declaración, reduciendo directamente el importe final a pagar.

Cabe mencionar que esta deducción no actúa sobre la base imponible, sino que se aplica directamente sobre la cuota íntegra del impuesto.

En la práctica, esto significa que la cantidad se resta del importe final a pagar, de modo que tu aportación tiene un doble impacto: respaldas a la formación política y, al mismo tiempo, obtienes un ahorro fiscal.

La deducción por cuotas y aportaciones a partidos políticos se aplica tanto a las cuotas periódicas de afiliación como a las contribuciones voluntarias, siempre que cumplan con los requisitos establecidos por la normativa.

Únicamente se consideran deducibles las cantidades entregadas a partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones de electores reguladas por la Ley Orgánica de Financiación de Partidos Políticos.

Quedan fuera otros desembolsos, como la compra de artículos promocionales o pagos que no tengan la consideración legal de aportación.

El incentivo fiscal consiste en una deducción del 20% sobre las cantidades aportadas, con un límite máximo de 600 euros anuales. En consecuencia, el ahorro puede alcanzar hasta 120 euros por ejercicio fiscal.

Esta deducción se integra dentro del bloque de incentivos fiscales por donativos y otras aportaciones. En conjunto, la base de estas deducciones no puede superar, con carácter general, el 10% de la base liquidable del ejercicio.

Incluir estas aportaciones en la declaración es sencillo si se conoce el apartado adecuado. Deben consignarse en el epígrafe de donativos y otras aportaciones, donde los manuales más recientes de la Agencia Tributaria señalan la casilla correspondiente, habitualmente la 0725.

En el caso de utilizar Renta Web, el propio sistema distribuye automáticamente el importe entre el tramo estatal y autonómico, asignando un 50% a cada uno una vez introducida la cuantía total de las cuotas o contribuciones realizadas.

Desde el punto de vista práctico, para que el contribuyente pueda aplicar la deducción, es fundamental que los pagos se hayan efectuado a partidos o entidades debidamente constituidos y financiados conforme a la normativa vigente.

Es recomendable que los pagos se realicen por medios bancarios y conservar los justificantes, por si Hacienda los solicita más adelante. En la declaración, las cuotas o aportaciones deben consignarse en la casilla correspondiente (apartado M) siguiendo las instrucciones del modelo.

En definitiva, esta deducción busca incentivar la participación política, permitiendo a quienes apoyan económicamente a sus partidos reducir de forma directa el importe a pagar en el IRPF.