Ya es oficial: los bancos endurecen el acceso a las hipotecas al reducir el importe financiado del 80% al 70%

Las claves nuevo Generado con IA Los bancos han reducido la financiación hipotecaria habitual del 80% al 70% del valor de tasación, dificultando el acceso a la vivienda. El precio de la vivienda continúa al alza, con subidas interanuales entre el 10% y el 13% durante 2025, impulsadas por una demanda fuerte y una oferta insuficiente. Las entidades financieras exigen ahora mayores garantías, aportaciones iniciales más altas y aplican criterios más conservadores al analizar la solvencia de los clientes. El Banco de España estudia imponer límites adicionales a las hipotecas que superen el 80% del valor del inmueble, como medida preventiva ante la subida de precios.

El precio de la vivienda continúa con su particular cuesta arriba. De hecho, su precio durante 2025 se ha elevado entre un 10% y un 13% según diferentes fuentes tanto oficiales como privadas.

Por ejemplo, y según el Índice de Precios de Vivienda del INE, la tasa interanual fue del 12,8% en el tercer trimestre de 2025. En concreto, 9,7% en obra nueva, y 13,4% en segunda mano. Tinsa, por su parte, la sitúa en el 13,2%; y, Real Advisor, en el 11,9%.

¿Por qué? El principal motivo es la fuerte demanda a la que no ha podido hacer frente una oferta insuficiente. Demanda impulsada por una migración más elevada unida al desarrollo de más hogares unipersonales.

Criterios más conservadores

Ante esta situación de precios disparados, hay quien no ha dudado en echar la vista atrás y hablar de burbuja inmobiliaria. Sin embargo, otros expertos la desechan completamente. Entre otras razones, porque las entidades financieras no han ‘abierto la mano’, tal y como sucedió en el estallido de la burbuja inmobiliaria de 2008.

De hecho, y durante 2025, han endurecido sus criterios hipotecarios. ¿Cómo? Exigiendo mayores garantías de solvencia, aportaciones iniciales más elevadas y vinculaciones más exigentes.

Así lo creen desde Agencia Negociadora. Según sus datos, dos de cada diez bancos españoles admiten rechazar más operaciones que en el trimestre anterior. Una tasa de denegación que, además, cuadruplica la media europea.

De esta manera, la moderación del euríbor no está facilitando el acceso a la vivienda en la medida esperada. “Los bancos aplican criterios más conservadores en el análisis de la capacidad de pago”, explica Luis Javaloyes, CEO de Agencia Negociadora.

Menor financiación

El porcentaje de financiación se ha convertido en uno de los principales obstáculos para poder acceder a una vivienda. Así, el importe medio de las nuevas hipotecas se sitúa actualmente en el 69% del valor de tasación, frente al 80% que era habitual hace dos años para compradores con buen perfil crediticio.

“Hemos detectado casos en los que entidades que antes financiaban el 80% ahora se limitan al 70%”, afirma Javaloyes. Por ejemplo, y para una vivienda de 250.000 euros, la aportación propia ha pasado de unos 50.000 euros a cerca de 75.000 euros.

Esta barrera no hace sino ahondar en el hecho de que muchos compradores potenciales no tengan opciones de adentrarse en la compra de vivienda.

Además, el Banco de España estudia implantar límites adicionales a las hipotecas que superen el 80% del valor del inmueble. Una medida preventiva ante el alza sostenida de los precios para evitar una nueva burbuja.

Asimismo, desde Agencia Negociadora apuntan a que las entidades financieras están valorando los inmuebles de manera más conservadora. De hecho, están ajustando a la baja los precios en zonas con riesgo de sobrevaloración.

“El problema surge cuando la tasación resulta inferior al precio de compraventa pactado. Hemos visto casos en que la diferencia llega al 10-15%, lo que obliga al comprador a aportar ese importe adicional en efectivo o a renegociar con el vendedor”, concluye Luis Javaloyes.