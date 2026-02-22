Marcos (28), propietario de una panadería: “La inversión inicial puede ser de entre 70.000€ y 100.000€ para montar esto”

Las claves nuevo Generado con IA Marcos Díaz, exingeniero, abrió su propia micropanadería en Tarragona tras descubrir su pasión por la cocina y la creación de contenido. El modelo de negocio de Paneme es híbrido, con un local de 40 m² que abre solo por las tardes y ofrece productos diferentes cada día. La inversión inicial para montar la panadería fue de entre 70.000 y 100.000 euros, incluyendo la compra y reforma del local. La estrategia de venta de Paneme se basa en la escasez, rotando productos y generando demanda, lo que ha impulsado la popularidad de Marcos en redes sociales.

Marcos Diaz era ingeniero y descubrió que le apasionaban el mundo de la cocina y la creación de contenido. Por ello, decidió dejar atrás su profesión como ingeniero y fundar Paneme, su propia micropanadería en Tarragona.

De esta manera, el joven ingeniero dio el salto al emprendimiento y evolucionó desde una idea inicial de pequeña producción hasta conseguir crear un modelo de negocio híbrido.

Así, Diaz explicó en una entrevista de YouTube con Spiga Divulga, cómo consiguió montar su local de 40 metros cuadrados que abre solo por las tardes y sigue una estrategia de escasez en la rotación de sus panes.

El modelo 'Paneme'

Diaz relató que mientras trabajaba como ingeniero comenzó a subir vídeos de recetas a redes sociales y descubrió que era algo que realmente le gustaba. Así, cuando dejó su trabajo "empezó a florecer un poco el sentimiento" y se puso manos a la obra.

A pesar de que la idea estaba en su cabeza, contó que el cambio no fue "un momento de un antes o después de película", principalmente porque "no me imaginaba comprando un local, mucho menos comprando un negocio y menos cambiando de profesión de ingeniero a panadero", expresó.

De esta manera, abrió su propia micropanadería donde en un principio la idea era "empezar yo solo trabajando, abriendo de 16:00 a 18:00, de martes a viernes, porque el lunes es el día que se hace la producción", comentó.

No obstante, esto cambió. El panadero explicó que su panadería se encuentra al lado de un colegio y cuando comenzaron las clases "cada día acabábamos más tarde" e incluso llegó a necesitar ayuda de sus padres para preparar los pedidos.

"Entonces me di cuenta a partir de finales de septiembre que era insostenible, necesitaba ayuda, y para eso el concepto de micropanadería fue cambiando hacia un poco una panadería tradicional sin llegar a serlo", recalcó el joven.

Por esto se acabó llamando un 'modelo híbrido'. Además, lo curioso de su negocio es que abre solo por las tardes.

Marcos (28), propietario de una panadería: “La inversión inicial puede ser de entre 70.000€ y 100.000€ para montar esto”

"Si quieres llevar este estilo de negocio en el que las masas fermentan, tú no tienes que ser esclavo de ellas, no quieres ser esclavo de tu horario de noche, tienes que acostumbrar a que la gente pase dos horas y ya está", explicó.

A nivel de números, el emprendedor explicó que para hablar de inversión inicial "hay que tener en cuenta muchísimos factores".

"El local tiene 40 metros cuadrados, y claro es compra, no es alquiler", comenzó recalcando, "entonces el alquiler te puede costar en torno a 400 o 500 euros mensuales en esta zona, por eso fue compra".

Además, tuvo que reformarlo y equiparlo para que cumpliese su función de panadería: "Primero es comprar o alquilar el local, después reformarlo, ponerlo a punto y poner todos los electrodomésticos que necesites y, por último, toda la legislación de proyecto técnico, sanidad y todo eso", enumeró.

Con esto, se sinceró y calculó que "la horquilla de inversión inicial puede ir entre 70.000 y 100.000 euros para que montes esto y te pongas a funcionar".

Ahora bien, el negocio del joven de 28 años tiene una particularidad, cada día introducen un producto diferente que solo esta disponible ese día. Por ejemplo, los viernes hay focaccia y los miércoles pan integral.

Diaz explicó que esta táctica hace que "la gente tenga esa sensación de escasez", con lo cual, el clientes se enfoca en pedir el producto lo antes posible para no quedarse sin él.

De esta manera, el joven emprendedor se ha convertido en una personalidad de las redes sociales con casi 244.000 seguidores. Paneme ha conseguido formar en Tarragona una clientela definiéndose como "un obrador de panadería y bollería donde cada pieza que sale del horno se trata como una pieza de joyería".