Ni Rioja ni Ribera: así es la nueva añada de Protos premiada como el mejor rosado de España

Las claves nuevo Generado con IA El vino 'Aire de Protos' de Bodegas Protos ha sido premiado como el 'Mejor Rosado Joven de España' en los Premios Verema de 2025. Este rosado procede de la Denominación de Origen Cigales y destaca por su equilibrio entre frescura, finura y expresión aromática. Su composición incluye 45% tempranillo, 35% garnacha, 10% verdejo y 10% albillo y viura, con uvas de viñedos de hasta más de 80 años. La crianza mínima de cuatro meses sobre lías finas aporta al vino volumen, estabilidad y una textura sedosa, con un perfil aromático sofisticado y un final largo y limpio.

Bodegas Protos está a punto de cumplir su centenario. En concreto, será en 2027 cuando se cumpla el aniversario de sus primeros vinos. Desde entonces, Ribera del Duero, Rueda y Cigales han ido conformando la identidad de la marca.

Tintos, blancos y rosados que han recibido diferentes premios ya desde sus orígenes. Uno de los últimos tiene que ver con ‘Aire de Protos’, un rosado procedente de la Denominación de Origen Cigales.

En concreto, y el pasado año 2025, fue reconocido como 'Mejor Rosado Joven de España' en los Premios Verema.

Elegante y equilibrado

La nueva añada de ‘Aire de Protos’ se define por su carácter delicado y sofisticado. Un vino que seduce por el perfecto equilibrio entre frescura, finura y expresión aromática.

“Inspirado en la sutileza de los grandes rosados provenzales y elaborado bajo la personalidad y profundidad que caracteriza a la Denominación de Origen Cigales, representa una visión contemporánea del rosado, donde elegancia y carácter conviven en perfecta armonía”, afirma Carlos Villar, director general de Bodegas Protos.

'Aire de Protos'.

Se trata de un vino que nace del preciso ensamblaje entre variedades blancas y tintas. En concreto, un 45% de tempranillo, un 35% de garnacha, un 10% de verdejo y un 10% de albillo y viura.

Uvas procedentes de viñedos con edades comprendidas, en su mayoría, entre los 20 y los 50 años. Porque también hay una parte que procede de parcelas con más de ocho décadas. Un ‘cóctel’ que aporta complejidad, equilibrio y una inconfundible identidad.

¿Cómo ha sido su elaboración? Hablamos de una crianza mínima de cuatro meses sobre lías finas que le confiere mayor volumen, estabilidad y una textura sedosa que se traslada a su estilo.

Su color es rosa pálido, brillante y delicado. En nariz, despliega una expresión fragante y sofisticada con notas de fruta blanca, melocotón y cítricos frescos. Sin olvidar un sutil fondo de frutos rojos.

¿Y en boca? Pues es fresco y armonioso, con una entrada suave y un paso elegante, amplio y equilibrado. Su final es largo, persistente y limpio, dejando a quien lo disfruta una sensación distinguida y refrescante.