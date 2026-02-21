La Agencia Tributaria lo confirma: enviar dinero por Bizum o transferencia sin justificar es donación

Las claves nuevo Generado con IA La Agencia Tributaria considera donación cualquier envío de dinero por Bizum o transferencia sin justificación, exigiendo el pago del Impuesto de Sucesiones y Donaciones. Las transferencias sin justificación pueden acarrear multas de hasta 150.000 euros, y no existe una cantidad mínima exenta de impuestos si se trata de una donación. Hacienda vigila especialmente las ayudas periódicas entre familiares y recomienda documentar claramente los préstamos para evitar sanciones. Desde enero, empresas y autónomos deben declarar todos los movimientos realizados por Bizum, con Hacienda recibiendo información de todos los pagos, independientemente de la cantidad.

Ten cuidado si haces una transferencia a familiares o envías dinero por Bizum sin justificar, ya que podría costarte una multa. Así lo ha avisado la Agencia Tributaria, que ha decidido reforzar la vigilancia sobre las transferencias entre familiares.

Desde el Ministerio de Hacienda han confirmado que Bizum es solo un medio de pago, por lo que, a nivel fiscal, esa transferencia de dinero se trata de la misma forma que una realizada a través del banco, un ingreso en efectivo o una tarjeta bancaria.

Dicho de otra forma, lo que tiene en cuenta es la naturaleza de la operación, ya se trate de una compra, una devolución, un préstamo o una donación. Es importante tenerlo en cuenta porque una transferencia no justificada puede llegar a suponer hasta 150.000 euros de multa.

En sus guías, la Agencia Tributaria explica que, si el dinero se entrega sin contraprestación alguna, se trata de una donación sometida al Impuesto de Sucesiones y Donaciones (ISD). Por lo tanto, un Bizum con el que se regala dinero a un familiar se puede considerar una donación.

Hay muchos Bizum que no supondrán ningún tipo de problema fiscal porque no son donaciones, sino pequeños ajustes de cuentas entre particulares. De esta manera, pagar a un amigo la parte de una cena, lo que ha adelantado de un viaje o una pequeña deuda puntual son operaciones que no supondrán tener que pagar impuesto alguno.

Desde la propia Bizum, por su parte, aclaran que el reembolso de gastos comunes no tiene consecuencias tributarias, y que es solo cuando se regala dinero sin contraprestación cuando podría haber que pagar el ISD.

En el caso de que así lo considere, Hacienda puede solicitar que se acredite el origen y motivo del pago con justificantes e indicando el concepto de manera clara en el propio Bizum.

Hacienda vigila las donaciones encubiertas

La Agencia Tributaria advierte de que toda entrega gratuita de dinero, sea por Bizum o transferencia bancaria, es en principio una donación y tendrá que pagarse el impuesto autonómico que corresponda.

La carga fiscal depende de cada comunidad autónoma y no cumplir con el fisco puede conllevar sanciones que van desde los 600 euros hasta el 50% del valor de la transferencia. A pesar de lo que en muchas ocasiones se comenta, no existe una "cantidad fija" de Bizum exenta de impuestos.

Esto supone que cualquier donación, por pequeña que esta sea, es en teoría declarable, si bien, en la práctica, la Agencia Tributaria da prioridad a los casos de mayor riesgo, para lo cual tiene en cuenta los avisos de las entidades bancarias.

Actualmente, cualquier movimiento superior a 3.000 euros es notificado de forma automática por los bancos a Hacienda, y si supera los 6.000 euros, se puede considerar una donación encubierta, lo que hará que probablemente se inicie una investigación.

Los casos que mayor preocupación generan en Hacienda son aquellas ayudas periódicas que los padres ofrecen a sus hijos, a quienes dan 100, 200 o 300 euros cada mes, que es dinero que no se devuelve y que provoca que aumente la capacidad económica del receptor de manera estable.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, los expertos fiscales recomiendan que se documenten bien las ayudas para que no se confundan con donaciones encubiertas. Si el dinero se va a devolver, conviene formalizar un contrato de préstamo privado por escrito, en el que se indique el importe, los plazos y los intereses si los hubiese.

En el caso de que se quiera regalar una cuantía importante de dinero, lo más aconsejable es reconocerlo como donación, presentando el modelo del Impuesto de Sucesiones y Donaciones en la comunidad autónoma que corresponda, además de aprovechar las bonificaciones que existen para donaciones entre padres e hijos.

Por otro lado, también se recomienda usar conceptos claros en el Bizum a la hora de hacer transferencias y evitar ingresos periódicos sin dar explicación, ya que estarán bajo el punto de mira de Hacienda.

Hacienda refuerza el control a empresas y autónomos

Desde el 1 de enero y con el objetivo de limitar el fraude, Hacienda ha dejado claro que se centrará en las empresas y autónomos a la hora de estudiar los diferentes pagos que estos puedan realizar o recibir a través de Bizum.

Hasta el momento, como ya hemos mencionado, los bancos estaban obligados a informar a la Agencia Tributaria de los movimientos superiores a 3.000 euros, pero en el caso de los autónomos y empresas, ahora tendrán la obligación de declarar todos los movimientos que se realicen a través de los pagos con el móvil.

Con esta novedad, Hacienda tendrá toda la información de los movimientos que se realicen a través de Bizum, independientemente de la cantidad. Esto no significa, en cualquier caso, que Hacienda vaya a investigar cada pequeño pago, pero sí contará con todos los datos y podrá analizarlos si detecta cualquier anomalía.

Entre estos últimos se encontrarán pagos de importes elevados, transferencias muy frecuentes o movimientos que no tengan una justificación clara. Es por este motivo por el que, a partir de ahora, tanto los profesionales por cuenta propia como las empresas tendrán que tener especial cuidado con las transferencias.

Por esta razón, en el caso de los autónomos, se recomienda tener dos cuentas claramente diferenciadas, entre la que se utiliza para asuntos laborales y la cuenta personal.