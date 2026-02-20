Si quieres independizarte, toma nota: vivir de alquiler en España cuesta 380 euros más al mes que pagar una hipoteca

Un debate muy común en el día a día. Istock

Las claves nuevo Generado con IA La cuota media de una hipoteca en España es de 796,60 euros al mes, mientras que el alquiler medio asciende a 1.184 euros mensuales. Alquilar supone pagar casi 380 euros más al mes que comprar, pero acceder a una hipoteca requiere un ahorro previo de alrededor del 30% del valor del inmueble. La entrada media para comprar una vivienda en España ronda los 70.702 euros, cifra inasumible para muchas familias, especialmente en zonas como Madrid o Baleares. Para alquilar solo se necesita una fianza y el mes corriente, con un desembolso inicial mucho menor, facilitando el acceso a la vivienda para quienes no cuentan con suficientes ahorros.

El debate sobre si compensa más comprar o vivir de alquiler es pan de cada día en España.

Y es que con los precios de la vivienda que no paran de subir, muchos se preguntan qué opción es más rentable a la hora de tener que enfrentarse a la realidad del mundo inmobiliario.

Según datos del Colegio de Registradores de España, la cuota hipotecaria media en España se sitúa en 796,60 euros al mes, mientras que la renta media del alquiler alcanza los 1.184 euros, según el último Barómetro del Observatorio del Alquiler.

Esto supone una diferencia mensual de 387,40 euros, por lo que, como señalan muchos defensores de la compra, hoy alquilar podría considerarse "tirar el dinero".

Pero la realidad es un poco más compleja. Aunque sobre el papel pagar una hipoteca salga casi 380 euros más barato al mes que vivir de alquiler, no todo el mundo puede dar el paso de comprar.

De hecho, el gran obstáculo no es la cuota mensual, sino el dinero que hay que tener ahorrado antes de firmar nada.

Tal y como recuerdan desde el comparador financiero HelpMyCash, los bancos suelen prestar como máximo el 80% del valor de la vivienda.

Eso significa que el comprador tiene que poner de su bolsillo el 20% restante, más aproximadamente otro 10% para cubrir gastos e impuestos. En total, alrededor del 30% del precio del inmueble.

En España, esa entrada media ronda los 70.702 euros. Una cifra que, para muchas familias, es simplemente inasumible.

En comunidades como Baleares o Madrid la cantidad se dispara todavía más, mientras que en otras como Extremadura o Castilla-La Mancha es algo más baja, pero sigue siendo un esfuerzo importante.

En cambio, para alquilar el desembolso inicial es mucho menor. Normalmente basta con pagar una fianza equivalente a dos meses de renta y el mes oficial.

Según cálculos de este comparador, con datos del Observatorio del Alquiler, la media en España es de unos 2.368 euros.

Por eso, aunque los números digan que la hipoteca es más barata mes a mes, la situación económica de cada persona es clave.

Desde HelpMyCash insisten en que comprar puede ser buena opción para quien tiene estabilidad laboral y ahorros suficientes, mientras que para el resto, el alquiler sigue siendo la alternativa más rápida, flexible y, sobre todo, más accesible para empezar.