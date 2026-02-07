Reme, la empresaria que factura 10 millones de euros con la venta de pizzas y hamburguesas: "Pagué 10.000€ por la luz"

Las claves nuevo Generado con IA Reme Zambrana fundó Maruzella en Jerez y ha creado un imperio de comida rápida con 7 locales físicos y 30 puntos de venta digitales en Andalucía. La empresaria factura 10 millones de euros al año, pero enfrenta elevados costes, como una factura de luz de 10.000 euros solo en agosto en Sevilla. Ha superado fracasos empresariales, como la pérdida de 150.000 euros en un local, y compite con grandes cadenas como Telepizza y Burger King. La llegada de plataformas de delivery como Glovo y Uber Eats la obligó a perfeccionar su estrategia y colaborar con ellas para potenciar los pedidos online.

"Me encanta la hostelería y el trato con el cliente", dice Reme Zambrana, hostelera y fundadora de Maruzella, un negocio que comenzó siendo una pizzería en los años noventa en Jerez (Cádiz) y que se ha convertido en un imperio de comida rápida y servicio a domicilio que cuenta con varias sedes en Andalucía.

Burritos, kebab, sándwiches, hamburguesas, entrantes... La oferta se ha diversificado, al igual que sus locales. Actualmente, tienen presencia, además de en Jerez, en Cádiz ciudad, Sevilla y el Puerto de Santa María, sumando un total de 7 locales físicos y 30 puntos de venta digitales.

Aunque la dueña asegura que cuando empezó no sabía "ni idea de cómo se hacía la masa de la pizza", su tesón y capacidad de adaptación la han llevado a facturar 10 millones de euros. Eso sí, aclara en una entrevista con el podcast El hombre descalzo que sus gastos son masivos.

Factura de la luz de 10.000 euros

Impuestos, salarios, cotizaciones sociales, materias primas, alquiler, deudas bancarias, facturas de luz y agua... Una lista de costes interminable que asciende a un 34% en sueldos, 34% en compra de productos y una cantidad importante en los alquileres de sus tiendas físicas en Sevilla Este, en Los Arcos de la Frontera y en la capital gaditana.

Reme cuenta que hubo un verano que el precio de la luz subió exponencialmente y que no había hielo en los restaurantes porque era demasiado caro encender los congeladores. Así, en un mes de agosto su factura de la luz, abriendo únicamente por la noche para las cenas, llegó a 10.000 euros en un sólo mes en Sevilla.

"Hubiera ganado más dinero si lo hubiera mantenido cerrado", confiesa la empresaria. Durante su larga trayectoria, ha tenido que llevar a cabo el prueba y error constantemente y aprender infinidad de lecciones que le han permitido levantarse después de un golpe y construir un conglomerado de restaurantes y pedidos a domicilio de renombre.

Golpes como proyectos fallidos en los que ha invertido miles de euros y que finalmente fracasaron. Es cierto que ha fundado una lista muy larga de establecimientos y puestos online, pero relata en la entrevista que llegó a perder 150.000 euros en obras en un local en Cádiz que tenía problemas estructurales de acondicionamiento.

Competencia con Burger King y Telepizza

No obstante, siempre se mantuvo fuerte y convencida de que su amor y vocación por la profesión le mantendrían a flote. "Es mejor perder una batalla que perder la guerra", se recordó a sí misma tras el varapalo.

Además, en los últimos treinta años ha tenido que hacer frente a una competencia feroz. Primero, con la llegada de Telepizza o Burger King a finales del siglo XX, que le sirvió para reinventarse y establecer estrategias de 2 por 1 para no perder clientela.

En la actualidad, la irrupción de plataformas de delivery como Glovo o Uber Eats le han hecho perfeccionar sus técnicas de negociación y colaborar con ellos para llevar a otro nivel su estrategia de pedidos online en el suroeste de España,