Millones de españoles podrían quedarse sin el paro: el error que muchos cometen a la hora de solicitar esta prestación

Las claves nuevo Generado con IA El SEPE solo tiene en cuenta las cotizaciones de los últimos seis años para conceder el paro, no toda la vida laboral. Para cobrar el paro contributivo es necesario haber cotizado al menos 360 días en los seis años previos a la situación de desempleo. Aquellas personas que llevan seis años sin cotizar no tienen derecho a percibir la prestación por desempleo. La duración del paro varía entre cuatro meses y dos años, dependiendo de los días cotizados en los últimos seis años.

Entrar en el mundo del desempleo puede llegar a ser bastante angustioso principalmente porque supone empezar con uno de los peores empleos: buscar trabajo.

Por ello, y para hacer más amena a nivel económico dicha búsqueda, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ofrece la prestación por desempleo, también conocida como el paro.

Sin embargo, muchos españoles desconocen que el SEPE no tiene en cuenta las cotizaciones de toda la vida laboral del empleado, sino las realizadas los últimos seis años. Así, desconocer esto puede dejar sin esta ayuda a miles de españoles por no tener derecho a ella.

Cotizaciones de los últimos 6 años

Según lo expuesto por el SEPE, para cobrar el paro contributivo es preciso haber cotizado al menos 360 días dentro de los seis años anteriores a la situación legal de desempleo.

El problema que pueden encontrar ciertas personas es que, si llevan seis años sin cotizar, esos años no son válidos para cobrar el paro, a pesar de que sí cuentan para la jubilación.

De esta manera, aquellas personas que llevan seis años sin cotizar realmente no tienen derecho a cobrar el paro.

Por otro lado, es importante recalcar que el mínimo que se debe tener cotizado son 360 días dentro de los últimos seis años; es decir, que no se mira toda la vida laboral de la persona sino cuántos días se han cotizado en los últimos seis años. Con lo cual, cuantos más días se tengan cotizados, mejor.

¿Cómo cobrar el paro?

Para cobrar esta prestación contributiva es preciso en primer lugar, estar afiliado y dado de alta en la Seguridad Social.

Asimismo, es preciso encontrarse en una situación legal de desempleo, ya sea por fin de contrato, despido, entre otros. Al igual que se debe estar inscrito como demandante de empleo, lo cual implica buscar trabajo y aceptar ofertas adecuadas.

Existen casos especiales; por ejemplo, para los emigrantes retornados, que deben tener 360 días cotizados en seis años, anteriores a la fecha de emigración.

Además se exige que estén recibiendo una ayuda por desempleo de otro país del Espacio Económico Europeo o Suiza.

Otro de los casos especiales son los trabajadores eventuales agrarios procedentes del régimen de autónomos; en estos casos se piden como mínimo 720 días cotizados.

De igual manera, el paro puede cobrarse desde cuatro meses hasta un máximo de dos años, según el tiempo trabajado en los últimos seis años.

A partir de los 360 días cotizados corresponden cuatro meses de paro; a medida que se vayan sumando días trabajados va aumentando el tramo hasta llegar a los seis años, que suponen 24 meses de prestación.

Por último, el paro no puede cobrarse si se ha alcanzado la edad ordinaria de jubilación, si se trabaja a jornada completa por cuenta propia o ajena, o si se cobra una pensión de la Seguridad Social incompatible con el trabajo.