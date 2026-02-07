El Gobierno lo hace oficial: 9,4 millones de pensionistas cobrarán alrededor de 570 euros adicionales en 2026

Las claves nuevo Generado con IA El Gobierno aprueba un Real Decreto-ley que revaloriza las pensiones contributivas y de Clases Pasivas en un 2,7% para 2026. Alrededor de 9,4 millones de pensionistas recibirán unos 570 euros adicionales al año, lo que equivale a 47,5 euros más al mes en la pensión media de jubilación. Las pensiones mínimas subirán un 7%, y el Ingreso Mínimo Vital y pensiones de viudedad con cargas familiares aumentarán hasta un 11,4%. La pensión máxima se sitúa en 3.359,60 euros mensuales y la base máxima de cotización se incrementa hasta los 5.101,2 euros al mes.

El rechazo del Congreso de los Diputados al decreto ómnibus obligó al Gobierno a trocear dicha medida y, este martes, anunció la aprobación de un Real Decreto-ley para la revalorización de las pensiones.

Esta noticia trajo un respiro a los pensionistas españoles que ya habían visto este incremento en enero y se enfrentaban a la incómoda situación de perderlo.

De esta manera, las pensiones contributivas y de Clases Pasivas verán una revalorización del 2,7%. Mientras que, las mínimas no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital crecen un 7% y un 11,4% respectivamente.

¿Cómo se refleja la subida?

Ahora bien, ¿cómo se reflejan realmente esos 2,7% en la pensión? Para las pensiones medias de jubilación la subida supone unos 570 euros más anuales, es decir, 47,5 euros mensuales.

Por otro lado, para las pensiones medias en el conjunto del sistema aumentan alrededor de 500 euros anuales.

Este incremento del 2,7% beneficiará a 9,4 millones de personas que reciben unas 10,4 millones de pensiones contributivas. Esto, sumado a los 734.000 perceptores del Régimen de Clases Pasivas del Estado.

Las pensiones mínimas verán un incremento del 7% y en aquellos casos de cónyuge a cargo y viudedad con cargas familiares la revalorización llega hasta el 11,4%, al igual que las pensiones no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital.

Las pensiones de vejez e invalidez (SOVI) ven una revalorización del 7,07%, lo que se traduce en 599,60 euros mensuales para las no concurrentes y 582,10 euros mensuales para las concurrentes.

Aquellos que cobran una pensión mínima de jubilación para titulares con 65 años o más en hogares unipersonales, verán un incremento de 865,2 euros anuales en 2026.

De esta manera, la asignación por hijo a cargo o menor con discapacidad reconocida igual o superior al 65% en 2026 llegará a suponer un ingreso mensual de 496,9 euros, es decir, unos 5.962,8 euros anuales.

En el caso de que la discapacidad reconocida sea igual o superior al 75% la revalorización supone un aumento a 8.942,40 euros anuales, lo que corresponde a 745,2 euros mensuales.

Además de todo esto, el decreto sitúa la pensión máxima en 3.359,60 euros al mes y la base máxima de cotización en 5.101,2 euros mensuales, un aumento del 3,9% con respecto a 2025.

La revalorización pretende alcanzar a 13 millones de pensiones y prestaciones donde se incluyen todas las mencionadas anteriormente.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, expresó que el objetivo de esta revalorización es garantizar el "mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas, un derecho garantizado por la ley".