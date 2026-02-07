Buscan a una mujer desaparecida en el espigón de San Juan de la Arena (Asturias) tras escuchar sus gritos

Las claves nuevo Generado con IA Bomberos del SEPA buscan a una mujer desaparecida en la zona del espigón de San Juan de la Arena, Soto del Barco, Asturias. La alerta fue recibida a las 20:00 horas tras que un testigo informara haber visto a la mujer caminar sola hacia el espigón y luego escuchar tres gritos. En las labores de búsqueda participan equipos de emergencia, unidades de drones, canina de rescate, Guardia Civil y Salvamento Marítimo, con refuerzos acuáticos y aéreos. Se ha instalado un puesto de mando avanzado en el espigón para coordinar las operaciones de búsqueda.

Desde ayer, viernes, los bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) buscan a una mujer en la zona del espigón de San Juan de la Arena, en el municipio de Soto del Barco.

El aviso llegó al Centro de Coordinación de Emergencias a las 20:00 horas, cuando una persona informó haber visto a la mujer caminar sola hacia el espigón y, tras perderla de vista, escuchar tres gritos provenientes de la zona.

Durante la noche, las labores de búsqueda contaron con la presencia de efectivos del SEPA, la Unidad de Drones, la Unidad Canina de Rescate, el Grupo de Rescate, la Guardia Civil y el Helimer de Salvamento Marítimo.

Este sábado, las tareas se han reanudado con medios acuáticos y aéreos, y se ha instalado un puesto de mando avanzado en el espigón.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.