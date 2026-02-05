La Seguridad Social acota la pensión de quienes superen la base reguladora máxima, aunque hayan cotizado 40 años

Las claves nuevo Generado con IA La Seguridad Social establece una pensión máxima, que no se puede superar aunque se haya cotizado por encima de la base reguladora máxima durante más de 40 años. En 2026, el tope máximo de la pensión ronda los 3.300 euros al mes, pese a que la base máxima de cotización supera los 5.100 euros mensuales. Si se jubila antes de la edad legal, los recortes se aplican sobre el máximo, reduciendo aún más la pensión final. Existen excepciones como complementos por hijos o por retrasar la jubilación, que permiten superar ligeramente el límite en casos concretos.

Muchas personas creen que tras trabajar más de 40 años, tendrán una pensión más que en condiciones. Y lo lógico es pensarlo, porque cuanto más aportas, más deberías cobrar.

Sin embargo, en la práctica no siempre funciona así. Y es que la Seguridad Social tiene fijada una pensión máxima que nadie puede superar, por muchos años que haya cotizado.

Cuando llega el momento de jubilarse, la Seguridad Social hace varios cálculos. Primero saca la base reguladora, que es una media de lo que has ido cotizando en los últimos años y luego aplica un porcentaje según los años trabajados.

Con esto sale una pensión "teórica". El problema es que, si esa cifra pasa del tope máximo que marca el Gobierno cada año, se recorta automáticamente y te quedas con la cantidad máxima permitida.

En 2026, ese límite ronda los 3.300 euros al mes, lo que al año son algo más de 47.000 euros. Esto significa que, aunque por tus cotizaciones te correspondiera cobrar más, no verás ese dinero. Esa diferencia se pierde y no genera ningún derecho extra para el futuro, por lo que aunque se haya cotizado de más, no se cobra de más.

Un asunto que genera bastante malestar entre algunos trabajadores, sobre todo entre quienes han tenido sueldos altos.

En 2026, la base máxima por la que se cotiza supera los 5.100 euros al mes. Es decir, se puede pagar a la Seguridad Social por un sueldo muy alto, pero luego la pensión que se recibe tiene un techo mucho más bajo. Esa diferencia es la que muchos consideran injusta.

Sin embargo, si alguien se jubila antes de la edad legal, la cosa empeora. En esos casos se aplican recortes a la pensión. Y si la pensión calculada ya estaba en el máximo, esos recortes se aplican directamente sobre ese tope, por lo que la cantidad final será todavía menor.

Aun así, hay algunas excepciones. Por ejemplo, existe un complemento para reducir la brecha de género que se cobra por hijo, y se suma aunque ya se esté cobrando la pensión máxima.

También quienes retrasan su jubilación pueden recibir un extra por cada año que decidan seguir trabajando. No son casos muy comunes, pero permiten superar un poco ese límite en situaciones concretas.