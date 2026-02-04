Paga casi 400 euros al mes por mantenerse en forma en dos gimnasios distintos: "La botella de agua cuesta 60 euros"

Las claves nuevo Generado con IA Una mujer madrileña paga cerca de 400 euros al mes por entrenar en dos gimnasios exclusivos de Madrid y Pozuelo. El gimnasio menos caro ofrece restaurante, estética, cuatro piscinas y spa, justificando su tarifa de 170 euros mensuales. A los costes de los gimnasios se suman gastos en accesorios, ropa deportiva comprada en Dubai por más de 200 euros y una botella de agua especial de 60 euros. El número de usuarios de gimnasios en España ha aumentado, superando los 5,4 millones, según un estudio de OBS Business School.

Hacer deporte y mantenerse en forma se ha democratizado. Tanto los mileuristas como los dueños de una empresa con una facturación millonaria incluyen en sus rutinas semanales un tiempo para hacer ejercicio.

Lo más habitual es ir al gimnasio. Dispones de todo tipo de máquinas, está cubierto, no te mojas con la lluvia y, en general, ofrecen precios asumibles para gran parte de la población. No obstante, al igual que ocurre con las personas, también hay distintas clases en el mundo de los gimnasios.

"Estoy en dos gimnasios, este me cuesta 170 euros al mes sin parking y el otro, que está en la Finca en Pozuelo, 190 euros", confiesa una mujer durante una entrevista en El Intermedio con la reportera Thais Villas. En total, casi 400 euros destinados a esculpir su cuerpo y cuidarse lo máximo posible.

Vestimenta deportiva por 200 euros

Esta madrileña destaca que el gimnasio -el menos caro- "tiene restaurante, estética, 4 piscinas -dos exteriores y dos interiores- y un spa. Es una pasada", expresa sonriente.

Además de pagar una tarifa total de 370 euros, hay que sumarle el resto de gastos en accesorios, vestimenta e incluso alimentación específica que acompañe al esfuerzo físico que se realiza durante la semana en el centro deportivo.

La protagonista de la entrevista muestra sin tapujos la botella de agua que utiliza en su día a día deportivo, cuyo precio es bastante llamativo: "Es una botella especial, neutraliza la composición del agua y cuesta 60 euros. Además es una monada".

Asimismo, justo en el día en el que Villas le ha entrevistado y que ha aparecido ante miles de espectadores, ella llevaba un conjunto muy especial que compró en Dubai, ciudad más grande de Emiratos Árabes Unidos, una de las principales potencias económicas de Medio Oriente.

"Me he comprado mi outift en Dubai, me ha costado 200 y pico euros, es carísimo", recalca antes de empezar su entrenamiento, que también incluye algunos días tratamientos estéticos.

Según un estudio de OBS Business School, en España hay 4.561 gimnasios con 5,4 millones de usuarios, lo que supone un aumento de más de 500.000 personas con respecto al año anterior. Es decir, cada vez hay más personas dispuestas a introducir en sus rutinas vitales el ejercicio físico de pesas, máquinas y clases dirigidas.