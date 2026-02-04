Entramos en la casa del economista Gonzalo Bernardos (63): dos viviendas de 80 m², terraza de 25 m² y piscina

Montaje con una imagen de archivo de Zaragoza y Gonzalo Bernardos. iStock

Gracias a sus diferentes participaciones en programas de televisión y reflexiones económicas, Gonzalo Bernardos ha logrado convertirse en todo un icono y celebridad.

Uno de los temas sobre los que más profundiza Bernardos es en relación a la vivienda, refiriéndose a ella como "la mejor inversión" y apostando por más compras en periferias y barrios de clase media que en zonas céntricas o de lujo.

Por ello el economista decidió comprar su vivienda en Arco Sur, un barrio nuevo y periférico dentro de Zaragoza.

El hogar del economista en Zaragoza

Gonzalo Bernardos, economista, profesor y analista inmobiliario, ha decidido poner en práctica sus propios consejos de inversión de una manera muy concreta: comprando dos viviendas de nueva construcción en Zaragoza.

Más concretamente en el barrio de Arco Sur, una zona donde, según sus palabras, "los zaragozanos no quieren comprar aquí, dicen que en el barrio no hay nada". "Digo, por eso me interesa a mí, porque es un lugar prometedor", apuntaba.

Con 80 metros cuadrados, 25 metros de terraza, aparcamiento, trastero, piscina y zona ajardinada, estas viviendas no solo son espaciosas y funcionales, sino que además se sitúan en un enclave con gran potencial de revalorización, precisamente porque aún está en desarrollo.

Bernardos, de 63 años, no busca el glamour de los centros urbanos ni los precios inflados de Madrid o Barcelona.

De hecho, advierte contra la inversión en las grandes urbas: "Vender un piso en Madrid puede ser rápido, pero invertir allí no me convence. Todo el mundo está comprando, así que no hay valor añadido".

Su filosofía es clara: "La mejor inversión es la vivienda nueva en barrios a medio construir", una máxima que ha repetido en entrevistas y podcasts especializados, y que aplica literalmente en sus propias decisiones.

Para él, el secreto está en anticiparse al mercado.

Ávila y Segovia son ejemplos de áreas alrededor de Madrid que considera interesantes, aunque con matices: Ávila todavía carece de tren, pero su precio es atractivo, mientras que Segovia ya presenta más demanda, aunque sigue ofreciendo oportunidades.

Su mirada se centra en barrios emergentes y zonas periféricas, donde la inversión puede generar rentabilidades muy superiores a las tradicionales: según Bernardos, comprando ahora y vendiendo dentro de cinco años.

De ese modo es posible lograr rentabilidades anuales del 25-30%, una cifra que califica como la inversión más rentable de la década. Las viviendas que ha adquirido en Arco Sur no están pensadas para venta inmediata.

"Son patrimonio puro", explica, y se destinarán al alquiler, ofreciendo además precios mucho más asequibles que otras zonas consolidadas: hasta 17.000 euros al año menos para el inquilino en comparación con el centro de Zaragoza.

Con esta estrategia, Bernardos combina su visión de futuro con un enfoque pragmático: invertir donde nadie más invierte, en lugares prometedores que combinan accesibilidad y potencial de crecimiento, y hacerlo desde la prudencia y planificación.

Así, la casa del economista no es solo un hogar, sino un ejemplo vivo de sus principios de inversión: espacios amplios, barrios en desarrollo y visión a largo plazo, demostrando que en el mundo inmobiliario, a veces la clave está en mirar más allá del centro de la ciudad.