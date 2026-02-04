Ya está abierto el plazo: las Fuerzas Armadas convocan 4.527 plazas en 2026 para jóvenes de entre 18 y 23 años

Las claves nuevo Generado con IA Las Fuerzas Armadas han convocado 4.527 plazas para Tropa y Marinería en 2026, repartidas entre Ejército de Tierra, Armada y Ejército del Aire y del Espacio. La convocatoria está dirigida principalmente a jóvenes de entre 18 y 23 años, con una presencia femenina que ya alcanza el 20% de las candidaturas. Se reservan 320 plazas para extranjeros y 50 para deportistas de alto nivel; la incorporación será el 4 de mayo de 2026. Las pruebas físicas han sido actualizadas, eliminando ejercicios como el salto de longitud e introduciendo la plancha isométrica y un circuito de agilidad.

Las Fuerzas Armadas han abierto el primer ciclo de convocatoria para Tropa y Marinería de 2026. Hablamos de 4.527 plazas que se reparten de la siguiente manera: Ejército de Tierra, 3.204 plazas; Armada, 693 plazas; y, Ejército del Aire y del Espacio, 630 plazas.

“El perfil predominante se sitúa entre los 18 y 23 años, con un pico muy marcado entre quienes dan el paso justo al terminar estudios o tras sus primeras experiencias laborales, y una presencia femenina que ya alcanza el 20% de las candidaturas”, afirman desde Patrio, un Centro de Alto Rendimiento para opositores a Policía, Guardia Civil, Policía Municipal y Ejército.

Las personas interesadas deben saber que el plazo de cita previa ya está abierto, y concluye el 22 de febrero de 2026. Las solicitudes deben presentarse a través de la Sede Electrónica Central del Ministerio de Defensa.

Plazas para extranjeros

Del total de 4.527 plazas, para extranjeros hay reservadas 320 en modalidad de concurrencia. También otras 50 plazas para deportistas de alto nivel. La fecha de incorporación a los centros de formación está prevista para el 4 de mayo de 2026. Y el proceso es mediante concurso-oposición.

Como novedad para la convocatoria de este año, se han actualizado y unificado las pruebas físicas. Como señalan desde Patrio, se prioriza la fuerza-resistencia, la resistencia aeróbica, core y agilidad.

“Por ejemplo, el nuevo sistema elimina definitivamente el salto de longitud y la carrera de 50 metros e introduce la plancha isométrica y un circuito de agilidad y velocidad con salida en posición sentada”, apuntan.

Y añaden. “Este nuevo modelo, que mantiene marcas diferenciadas por sexo para garantizar la equidad, es más accesible y facilita el acceso a la oposición. Además, busca unificar los criterios de aptitud bajo un estándar más acorde a las exigencias actuales del servicio militar”.

¿Perfiles más demandados? “Los vinculados al manejo de drones, ciberdefensa, mantenimiento avanzado y comunicaciones críticas son hoy la prioridad”, sostienen desde Patrio.

“De hecho, la actual convocatoria incentiva activamente la entrada de aspirantes con títulos de Grado Medio de interés para la Defensa, reconociendo que la eficacia militar depende ahora de capacidades técnicas reales”, puntualizan.

“Hoy, entrar en Tropa y Marinería es acceder a una carrera de alta cualificación que ofrece una respuesta sólida tanto a las necesidades de la seguridad global como a las aspiraciones de estabilidad y vocación de las nuevas generaciones", afirma María Montalvo, sargento del Ejército del Aire y mecánica de aviones especializada en armamento aéreo.