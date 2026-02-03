Es oficial: Iberia fija un precio máximo de 99 euros para los vuelos entre Madrid y Barcelona hasta este día

Las claves nuevo Generado con IA Iberia ha fijado un precio máximo de 99 euros para los vuelos entre Madrid y Barcelona en clase turista, medida vigente hasta el 19 de febrero. La decisión responde al aumento de la demanda tras la suspensión del servicio de alta velocidad ferroviaria por el accidente de tren en Adamuz, Córdoba. La compañía mantiene tarifas habituales para los billetes Puente Aéreo Flexible y Confort, y opera hasta 14 frecuencias diarias entre ambas ciudades. Iberia también ha limitado los precios a 99 euros en vuelos entre Madrid y otras ciudades andaluzas afectadas por la crisis ferroviaria, reforzando su operativa hasta el 15 de febrero.

La crisis ferroviaria originada con el accidente de tren en Adamuz (Córdoba) ha derivado en que aumenten las revisiones de las vías de tren en toda España para garantizar la seguridad. De hecho, ayer Adif suspendió los servicios de alta velocidad entre Madrid y Barcelona por mantenimiento.

Ante la falta de oferta de alta velocidad, los usuarios tienen que buscar alternativas como el avión, siendo el detonante perfecto para que las aerolíneas suban las tarifas ante el aumento de la demanda entre la capital del país y la Ciudad Condal.

De este modo, Iberia ha limitado el precio en los vuelos entre Madrid y Barcelona a un máximo de 99 euros en clase turista, una medida que estará vigente, en principio, hasta el 19 de febrero.

Hasta el 19 de febrero

La compañía ha informado este martes 3 de febrero de esta limitación y mantendrá sin cambios las tarifas Puente Aéreo Flexible y Puente Aéreo Confort, diseñadas para viajeros frecuentes que requieren mayor flexibilidad y servicios adicionales en sus desplazamientos, según confirma EFE.

La aerolínea opera hasta 14 frecuencias diarias por sentido en la ruta Madrid–Barcelona y cubre todas las franjas horarias, desde las 6:45 de la mañana hasta las 21:35 horas.

Iberia también mantiene topados los precios en los enlaces entre Madrid con Sevilla, Málaga, Jerez y Granada tras el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), en 99 euros por trayecto; y ha reforzado su operativa habitual con algo más de 27.000 plazas, en principio hasta el 15 de febrero.

Este tope de precios se produce horas después de que el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, avanzara este lunes que el Gobierno impondrá topes en los precios de los transportes alternativos en situaciones como la derivada del accidente de Adamuz, en el que perdieron la vida 46 personas, que ha inutilizado la vía de alta velocidad ferroviaria.

La propuesta establece un tope con el precio medio que tuviera el servicio del que se trate durante el mes anterior al suceso, para asegurar "que nadie puede lucrarse de manera extraordinaria con una situación de emergencia o necesidad", ha dicho el ministro.