Bizum cambia las normas: llega una nueva conexión para enviar dinero de forma segura a otros países de Europa

Las claves nuevo Generado con IA Bizum permitirá enviar dinero de forma rápida y segura a otros países de Europa gracias a un acuerdo con sistemas de pago europeos. La interoperabilidad entre plataformas se logrará mediante una entidad central, y se prevé que en 2026 ya se puedan hacer pagos personales entre países. En 2027 se espera que también sea posible realizar pagos en tiendas online y comercios físicos de los países participantes. La iniciativa conecta a Bizum con servicios como Bancomat, MB Way, Wero y Vipps MobilePay, cubriendo hasta 13 países y alrededor de 130 millones de usuarios.

Bizum da un paso importante para que enviar dinero fuera de España sea tan fácil como hacerlo entre amigos.

La plataforma ha llegado a un acuerdo con otros sistemas de pago europeos para que todos puedan "hablar el mismo idioma".

En la práctica, esto significa que, en solo unos meses, se podrá mandar dinero de persona a persona a otros países de Europa de forma rápida y directa desde el móvil con solo un clic.

Según el comunicado conjunto de las empresas implicadas, la idea es unir fuerzas para ofrecer un servicio más cómodo y seguro entre todos los miembros de la Unión.

Tal y como detalla el director general de Bizum, Ángel Nigorra, "con este acuerdo, demostramos nuestro compromiso de seguir trabajando y garantizar que más ciudadanos y comerciantes europeos tengan acceso a soluciones de pago fiables que protejan sus datos, algo que solo se puede construir mediante el compromiso colectivo".

Para que todo funcione, los socios van a crear una entidad central que se encargará de que los distintos sistemas sean compatibles entre sí. Los trabajos técnicos empezarán en los próximos meses y el plan es que en 2026 ya se puedan hacer pagos personales entre países.

Asimismo, tan solo un año después, en 2027, se espera que también sea posible pagar en tiendas online y en comercios físicos.

Una buena noticia para los usuarios es que Bizum no cambiará por dentro. Seguirá funcionando como siempre: misma app, mismo uso y mismas opciones.

La única diferencia será que, además de pagar a otros contactos españoles, se podrá enviar dinero a personas que usen servicios similares en otros países.

En esta iniciativa participan, además de Bizum, Bancomat (Italia), MB Way (Portugal), Wero (presente en Francia, Alemania y Bélgica) y Vipps MobilePay (países nórdicos). Entre todos suman unos 130 millones de usuarios y conectarán hasta 13 países, lo que cubre a la mayoría de la población de la Unión Europea y Noruega.

También se creará un nuevo distintivo para que los usuarios sepan en qué países y comercios se aceptan estos pagos. En el caso de España, ayudará a identificar dónde se podrá usar Bizum fuera del país.

No obstante, desde la compañía aseguran que la puerta queda abierta para que se sumen más países en un futuro próximo.