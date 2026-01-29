Suecia da una lección a España con las pensiones: "Es un ejemplo de cómo mantener un sistema robusto y sostenible"

Las claves nuevo Generado con IA Suecia ha logrado estabilizar su gasto en pensiones en el 7,5% del PIB, mientras que en España ya alcanza el 12,7% y se prevé que suba aún más. El sistema sueco combina una pensión pública con importantes incentivos al ahorro individual, donde el 90% de los trabajadores tiene un plan privado negociado entre sindicatos y empresas. Los suecos mayores de 65 años solo dependen del Estado en un 51,6% para sus ingresos, frente al 71,9% de los españoles, gracias a la diversificación de fuentes de pensión. La OCDE y diversas entidades advierten que las reformas en pensiones recientes en España no son suficientes para estabilizar el gasto, y el déficit de la Seguridad Social sigue aumentando.

Suecia, país ubicado en el extremo norte de Europa, suele ser un ejemplo de solvencia económica y de eficacia financiera. Los datos no engañan: renta per cápita de 52.550 euros (de las más altos de Europa), índice de corrupción muy bajo y un salario medio de casi 50.000 euros anuales.

Aunque la tasa de paro es relativamente alta (9,1%), es una de las economías más potentes de la zona euro con un crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) del 1,1%. Además, han diseñado un sistema de pensiones fuerte para hacer frente al envejecimiento de la población y a la bajada de la natalidad.

Así lo confirma un estudio reciente de la Universidad de las Hespérides, ubicada en Las Palmas de Gran Canaria, y el Centro Ruth Richardson en el que se compara el modelo de pensiones español con el sueco. Los investigadores concluyen que "Suecia es un ejemplo de cómo mantener un sistema robusto y sostenible".

90% tiene un plan privado

El principal motivo es que el país escandinavo ha conseguido estabilizar su gasto en pensiones en el 7,5% del PIB, mientras que España ya representa el 12,7%. De cara al futuro, la Comisión Europea también augura que Suecia mantendrá estable el gasto, a diferencia de España, donde subirá hasta el 16,7%.

Su modelo actual nació en los años noventa, en un contexto de envejecimiento de la población. Gracias al consenso político, impulsaron un sistema público con cotizaciones del 16% sobre las ganancias del trabajador y empleador, pero que fomenta el ahorro individual del ciudadano.

Según el informe, el 90% de los trabajadores suecos tienen un plan de pensiones privado, negociado entre los sindicatos y las organizaciones empresariales, cuyas contribuciones oscilan alrededor del 4,5% del salario de los empleados.

Además, implantaron un régimen de capitalización individual en el que los trabajadores pueden depositar una parte de sus ingresos en fondos de inversión privados o en un fondo estatal -AP7 Safa- que tiene una rentabilidad anual del 11,5%.

Los resultados de este modelo son claros: los ciudadanos suecos mayores de 65 años sólo tienen una "dependencia del Estado del 51,6%" porque el sistema busca diversificar los ingresos. En España, en cambio, asciende al 71,9%, recalca la investigación.

Después de 30 años con este modelo de pensiones público que incentiva el ahorro y la inversión, los vecinos de Noruega y Finlandia han conseguido establecer una base sólida para afrontar con más garantías la crisis poblacional de los países occidentales.

Caso de España

Cabe destacar que la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) ha advertido al Gobierno de España de que las reformas aprobadas en materia de pensiones no bastan para estabilizar el gasto en el medio plazo.

Asimismo, según FEDEA (Fundación de Estudios de Economía Aplicada) el déficit de la Seguridad Social se acercó a los 70.000 millones en 2025, superando el máximo alcanzado durante la pandemia del coronavirus.