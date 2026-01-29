Confirmado por el Gobierno: “El aumento de las pensiones se mantendrá” pese al rechazo del Congreso de los Diputados

Las claves nuevo Generado con IA El Gobierno ha confirmado que el aumento de las pensiones, ligado al IPC (2,7%), se mantendrá pese al rechazo del decreto en el Congreso. Más de 10 millones de pensionistas ya han recibido la paga de enero con el incremento previsto, y se prevé recurrir a un nuevo real decreto-ley. Las pensiones mínimas subirán entre un 7% y un 11,4% en 2026, y las no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital también aumentarán un 11,4%. La situación repite el escenario del año pasado, cuando una segunda propuesta del Gobierno fue finalmente aprobada y permitió mantener la subida.

PP, Vox, Junts y UPN han votado en contra del decreto ómnibus que incluía la revalorización de las pensiones conforme al IPC. Es decir, un 2,7% con carácter general. Y el Gobierno no ha tardado en reaccionar: “El aumento de las pensiones se mantendrá”.

En concreto, desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones han recordado que ya se ha abonado la paga correspondiente al mes de enero, con el incremento que tocará. Por ejemplo, para las contributivas, ha sido del 2,7%.

Todo parece indicar que se recurrirá a un nuevo real decreto-ley, como ya ocurrió a principios del año pasado, cuando la Cámara Baja también rechazó el real decreto ómnibus que incluía el incremento de estas prestaciones.

La historia se repite

Con este mensaje, el Gobierno quiere transmitir un mensaje de tranquilidad a los más de 10 millones de pensionistas de nuestro país.

A la par, recuerda que ese 2,7% para las pensiones contributivas se traduce, aproximadamente, en 570 euros adicionales al año para las personas con una pensión media de jubilación, mientras que las pensiones medias del sistema aumentarán en torno a 500 euros anuales.

Asimismo, y en el caso de las pensiones mínimas, aumentan su cuantía entre un 7% y un 11,4% en 2026, mientras que las no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital también suben un 11,4%.

Con este rechazo en el Congreso, se repite la misma situación que durante el año pasado, cuando el PP y otros partidos tampoco dieron su visto bueno por incluir otros puntos en dicho decreto con los que no estaban de acuerdo.

Posteriormente, el PP cambió de opinión y ratificó el segundo decreto que presentó el Gobierno, diferente, y con menos medidas. Los pensionistas deben saber que, esta segunda propuesta, fue aprobada justo antes de pagarse la nómina de febrero.

Es decir, que los pensionistas cobraron la subida de la nómina de enero y también la percibieron en el resto de meses del año. Por lo tanto, si se repite la historia (y se aprueba la segunda propuesta), los pensionistas no sufrirán cambios en su nómina.

Si acabara aprobándose, ya se alargaría durante el resto del año. Si no se aprobara, sería volver otra vez al punto de partida. Es decir, que el Gobierno presentaría otro real decreto ley que seguiría el mismo camino lo que haría que los pensionistas cobrarían la subida pactada para 2026 mes a mes.