Sergio, propietario de 3 pisos: “El último me costó 56.000€ y el alquiler son 680€ al mes, tiene mucha rentabilidad”

Las claves nuevo Generado con IA Sergio Beguería, joven zaragozano de 24 años, ha invertido en tres pisos, combinando su éxito en pódcast con la inversión inmobiliaria. El primer piso lo compró en 2023 por 48.000 euros y lo alquila actualmente por 546 euros al mes, logrando un beneficio bruto de al menos 250 euros mensuales. Su tercer piso, adquirido por 56.000 euros y alquilado en 680 euros al mes, es el que más rentabilidad le aporta tras invertir 6.000-7.000 euros en reformas. Sergio defiende que vivir de alquiler puede ser rentable si se invierte el dinero en activos que generen más rentabilidad que la vivienda propia.

Sergio Beguería es un joven zaragozano de 24 años conocido por su pódcast de emprendimiento y crecimiento personal, 'Tengo un Plan', que lleva a cabo junto con Juan Domínguez, también de 24 años.

A pesar de conseguir éxito en el mundo del pódcast, el zaragozano decidió buscar otras formas de ingresos y consideró que la mejor era la inversión inmobiliaria, un mundo en el que entró hace unos tres años.

Así, en una entrevista con el creador de contenido Carlos Galán, conocido como Libertad Inmobiliaria, habló sobre cómo ha gestionado la compra de pisos a una edad tan temprana y, sobre todo, cómo convertirlo en algo que resulte rentable para el propietario.

"Mi casa vale 1.100.000 euros"

Lo curioso de Beguería es que sus inversiones inmobiliarias e ingresos de otras actividades, le han permitido vivir de alquiler en Andorra los últimos tres años.

De esta manera, comentó que el primer piso que compró "lo compré en 2023 por 48.000 euros y la hipoteca que cogí en ese momento era de 30 años y el precio que hay que pagar cada mes son 170 euros".

Con esto, afirmó que en ese primer momento, "lo que tuve que poner de mi dinero fueron en total unos 18.000 o 17.000 euros de 27.000 que tenía; y lo pude empezar a alquilar, ahora mismo está a 546 euros al mes con precio actualizado".

Lo cierto es que hizo cálculos, y concluyó que el beneficio bruto que recibe de esta inversión son al menos 250 euros. No obstante, recalcó que "por meter 17.000 euros, tengo un activo que ya podría vender literalmente por más del doble".

El joven señaló que, en vista de que es propietario de varios pisos, muchas personas le preguntan por qué vive de alquiler y no compra su vivienda.

Sobre esto fue muy claro con su respuesta: "Yo no sé si el año que viene voy a querer seguir viviendo donde estoy o en una casa mejor o peor, o en otra ciudad. Y si analizamos la rentabilidad de mi casero, es que en mi caso yo pago 3.500 euros de alquiler y mi casa vale 1.100.000 euros".

"Entonces digo: '¿Realmente quiero yo meterme a esos tipos de números o prefiero coger ese dinero que yo estoy gastando en mi casa y no estoy invirtiendo, e invertirlo en estos tres pisos?", expuso el joven inversor.

El punto que quería demostrar el inversor era que realmente, a pesar de que se tenga el concepto de que "el alquiler es tirar dinero", lo que comentan muchos expertos de este mundo es que es rentable si dicho dinero se invierte en otra cosa que dé cierta rentabilidad.

Sergio Beguería y Carlos Galán. YouTube (@LibertadInmobiliaria)

"Si tú haces que esos 300.000 euros de tu piso sean tres hipotecas en tres pisos de 100.000 euros que te están dando un 10% o un 8% de rentabilidad, en vez de un 2% como te da tu casa, es que en 40 años es ridícula la diferencia de rentabilidades", comentó.

Con esto quiso explicar cómo funciona para él la gestión de sus viviendas, que explicó que son "ingresos pasivos" y que "la realidad es que le dedico cero horas".

Explicó que, como cualquier propietario, es cierto que dedica tiempo en caso de que haya algún problema con la vivienda, pero que por lo general son cosas muy puntuales.

La estrategia que ha seguido el joven emprendedor es simple: fue comprando pisos y, con los ingresos de los mismos, fue comprando más.

"El piso número dos me costó 65.000 euros, y lo tengo alquilado a 650 euros al mes", recordó. "Y el tercer piso me costó 56.000 euros y el alquiler son 680 euros; es el que más rentabilidad tiene", confesó el inversor.

No obstante, quiso hacer un pequeño paréntesis en este punto: "Para que la gente entienda un poco y no vea que solo queremos explotar al inquilino y sacar rentabilidad, a todos los pisos que he comprado he tenido que repararles algo para hacerlos habitables".

Para matizar este punto, puso de ejemplo al piso tres, que es el que más rentabilidad le da; señaló que esto es porque cuando lo compró "era un piso en el que no apetecía entrar".

"Era un piso de un banco, que estaba con una puerta de estas de los bancos que ponen a los okupas; estaba reventado", comentó Beguería.

Sergio, propietario de 3 pisos: “El último me costó 56.000€ y el alquiler son 680€ al mes, tiene mucha rentabilidad”

Ilustró un poco el estado del piso: "Había una pared que estaba prácticamente tirada, me acuerdo que tuve que meter como 6.000 euros o casi 7.000 euros en dejarlo habitable y limpio".

Con esto explicó que lo cierto es que es un piso céntrico con lo cual el precio de dicha vivienda debía ser acorde a esta ubicación, pero que al mismo tiempo no podía alquilar a ese precio un piso inhabitable, así que "al menos pueden vivir en condiciones dignas".

Lo cierto es que esta estrategia aplicada por el joven de 23 años, es la misma que utilizan la mayoría de los inversores inmobiliarios, algunos honestamente y otros menos. No obstante, como explicó el zaragozano, es una forma de hacer dinero dedicando "cero horas".