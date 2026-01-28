Javier, joven español: "Si los propietarios quieren seguridad, que bajen los alquileres y no pongan precios inasumibles"

Las claves nuevo Generado con IA Solo entre el 15% y el 16% de los jóvenes en España logra independizarse debido a los altos precios del alquiler y las condiciones laborales precarias. Javier Muñoz, representante del Consejo de la Juventud, critica a los propietarios e inversores inmobiliarios por poner precios inasumibles y dificultar el acceso a la vivienda para los jóvenes. La escasez de vivienda asequible, la presión turística y la insuficiente oferta de parque público agravan la crisis de emancipación juvenil en España. Javier reclama una regulación efectiva que impida que la vivienda sea solo un negocio y defiende el derecho de los jóvenes a construir un proyecto vital y de futuro.

En medio de la crisis de vivienda que vive España, uno de los segmentos de la población más afectados son los jóvenes. A los salarios que avanzan a menor ritmo que los precios del alquiler y de la compra se suman condiciones laborales precarias y falta de vivienda pública.

El resultado es que solo entre un 15% y un 16% de las personas jóvenes (16-29 años) en España viven independizadas. Unas cifras que reflejan la dimensión del problema.

Por ello, en medio del debate del problema de la vivienda en LaSexta Xplica, el joven Javier Muñoz no dudó en cargar contra los propietarios y los precios del mercado.

El problema de la vivienda y los jóvenes

El acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales desafíos para la juventud en España.

En un entorno marcado por el encarecimiento sostenido del alquiler, el incremento de compra y unos salarios que avanzan a menor ritmo, muchos jóvenes se ven obligados a retrasar su emancipación o a recurrir a soluciones habitacionales precarias.

A ello se suman otros factores estructurales, como la escasez de vivienda asequible en grandes ciudades, la presión turística en zonas urbanas y costeras, y una oferta insuficiente de parque público en alquiler.

El resultado es un escenario en el que la independencia residencial deja de ser un paso natural en la transición a la vida adulta y pasa a convertirse en una meta difícil de alcanzar.

Por esa razón, el joven Javier Muñoz, representante del Consejo de la Juventud, no se cortó a la hora de alzar la voz frente a los propietarios e inversores inmobiliarios en el plató.

"Si queréis seguridad en el pago es tan sencillo como que bajéis los alquileres", aseguraba Javier Muñoz. "Lo que está ocurriendo ahora mismo es que aquí hay un grupo de personas que se están llenando los bolsillos a costa de que la juventud no se pueda construir un futuro".

El joven reflexionaba sobre cómo el futuro de los jóvenes depende de su "entorno económico", atribuyendo a que solo aquellos con familias que les puedan apoyar financieramente son los únicos que se pueden permitir acceder a una vivienda.

"Si no se puede, la persona no va a poder tener un futuro porque vosotros estáis poniendo los precios a unas cantidades inasumibles para las personas jóvenes", aseguraba Javier.

Así, mostrando la grave inflación de precios de la vivienda, Javier señalaba que la principal consecuencia es que "las personas jóvenes no se pueden emancipar".

"No he visto propietario que esté en bancarrota pero sí conozco a muchas personas jóvenes que no pueden llegar a final de mes", indicaba.

Sin embargo, el joven no solo cargaba contra los propietarios sino contra "la ausencia de una regulación efectiva que impida que la vivienda deje de ser un negocio para ser un derecho".

"No es solamente el derecho a una vivienda, sino el derecho de poder construir un proyecto vital y de futuro, que ahora mismo solo tienen las personas que pueden heredarlo o a quienes pueden ayudarles", afirmaba.

"Por tanto lo que hay que hacer es evitar que podáis sacar beneficio de lo que es un derecho y podamos acceder a este", concluía Muñoz su intervención en el programa.