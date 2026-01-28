Ni fontanero ni albañil: este es el trabajo mejor pagado con un salario de 4.000 euros al mes y que muy poca gente elige

Las claves nuevo Generado con IA Existen trabajos poco demandados que ofrecen salarios altos, superando los 2.000 euros al mes, debido a su riesgo y especialización. El soldador especializado es uno de los mejor pagados, llegando a ganar entre 2.500 y 4.000 euros mensuales. Técnicos de placas solares y de aerotermia figuran entre los oficios más rentables actualmente, con sueldos de hasta 3.000 euros. La demanda constante y la baja competencia en estos sectores hacen que sean opciones atractivas pese a la percepción social negativa.

Con la irrupción de la Inteligencia Artificial (IA), muchos empleos han comenzado a ver su vida laboral amenazada por esta tecnología que ya ha comenzado a sustituir a los humanos en ciertas áreas.

Lo cierto es que hay ciertos empleos que la IA difícilmente podrá sustituir y que, curiosamente, son muy poco demandados porque hay una errónea creencia popular que los asocia con los bajos recursos y la pobreza.

No obstante, lo cierto es que estos empleos combinan la escasa competencia y una demanda constante; con lo cual, sus salarios suelen ser altos. De esta manera, el experto en empleo y centro de formación, Tecnio, expuso a través de redes sociales cuáles son ocho de estos trabajos bien pagados.

Salarios de más de 2.000 euros

"Ocho trabajos que la gente cree que son de pobres, pero ganan más de 2.000 euros al mes", empezó contundentemente el experto.

Lo cierto es que todos los trabajos expuestos son bien pagados también porque contemplan un importante grado de riesgo laboral y manejo de maquinaria especializada.

De esta forma, el experto en la materia señaló que, curiosamente, el primer trabajo es el de "podador profesional": "Entre el riesgo, la maquinaria y la poca competencia, el salario es de 2.000 a 3.500 euros al mes".

El segundo empleo es el de operador de maquinaria pesada, quienes se dedican al traslado de metales pesados, manipulación de materiales en plantas de fabricación, carga y descarga de piezas y maquinaria.

Por lo general, se pide contar con un permiso clase C y el salario supone alrededor de "2.200 y 3.500 euros al mes".

Así, el tercer empleo expuesto es un poco más especializado: "soldador especializado", por ejemplo en industria, náutica o inoxidable y que "se gana entre 2.500 y 4.000 euros al mes".

De esta manera, el cuarto trabajo es el de instalador de ventanas y aluminio. Sobre este puesto, el experto comentó que "hay reformas y demanda constante; se cobra de 2.000 a 3.000 euros al mes".

Llegados a este punto, el especialista comentó que los últimos tres son "los más rentables". Con esto señaló que el quinto puesto de trabajo es electricista, donde es posible hacer "instalaciones, averías, obra nueva; se gana entre 2.500 y 4.000 euros al mes si eres autónomo".

El sexto trabajo nombrado por el experto es el de técnico de placas solares, que "es uno de los oficios más rentables ahora mismo; el salario va de 2.500 a 3.000 euros al mes".

No es casualidad que sea "uno de los más rentables"; con el importante impulso que está llevando a cabo la Unión Europea y, en consecuencia, España por la transición energética, las placas solares se están convirtiendo en una opción muy popular.

Esto es, principalmente, porque no son solo sostenibles, sino que además permiten ahorrar en la factura de la luz que parece estar cada mes más cara.

Finalmente, el último empleo nombrado por el experto es el de "técnico de aerotermia" que en vista de que "poca gente lo hace y la demanda explota", el salario supone alrededor de "2.000 y 3.000 euros mensuales".