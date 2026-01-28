El Congreso cambia las normas para los autónomos: tumban el decreto que iba a aprobar la congelación de la cuota en 2026

Las claves nuevo Generado con IA El Congreso ha rechazado el decreto que incluía la congelación de la cuota de autónomos para 2026. La medida afectaba especialmente a los autónomos con ingresos inferiores a 1.607 euros al mes y a quienes inician actividad con la tarifa plana de 80 euros. También se ha rechazado la extensión del sistema de módulos, lo que obligaría a tributar según ingresos y gastos reales. Más de 3 millones de autónomos quedan en incertidumbre mientras el Gobierno busca negociar y aprobar las medidas por separado.

La caída del decreto ómnibus -votación parlamentaria en la que se incluyen varias medidas- en el Congreso de los Diputados es más que una derrota parlamentaria del Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez. Afecta a pensionistas, parados y a los autónomos.

El Gobierno pensaba aprobar en la jornada del martes 27 de enero la congelación de la cuota de autónomos para 2026, anunciada por el Ejecutivo en la recta final del 2025.

La oposición, en concreto el PP, Vox y Junts, ha tumbado el paquete de medidas en su conjunto -que también incluía, entre otros puntos, la revalorización de las pensiones- y han pedido a Sánchez que presente las leyes por separado.

¿Qué pasa ahora con la cuota y el régimen de módulos?

Sin embargo, a la espera de una reacción legislativa desde los grupos parlamentarios que conforman el Gobierno -PSOE y Sumar-, miles de autónomos en España se encuentran en estos momentos en una situación de incertidumbre porque no saben qué va a ocurrir con su pago mensual obligatorio a la Seguridad Social durante este año.

En concreto, el plan era que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones congelase la cuota de los trabajadores por cuenta propia con ingresos más bajos, es decir, a aquellos que ganan menos de 1.607 euros al mes. También iba a mantener la tarifa plana de 80 euros para los autónomos que empezasen su actividad.

En definitiva, la idea de la ministra del ramo, Elma Saiz, era prorrogar las cuotas fijadas en el año 2025. Cabe destacar que el debate se originó en octubre del año pasado cuando el Gobierno planteó subidas de entre 11 y 207 euros en la tarifa, lo que provocó un fuerte rechazo del colectivo.

En consecuencia, la Administración central dio marcha atrás y propuso congelar las cuotas, posponiendo a 2026 el debate para intentar acordar una actualización de las cotizaciones de los trabajadores independientes que vaya en línea con sus ingresos reales.

Otra normativa que también ha sido rechazada por la Cámara Baja y que concierne a los trabajadores por cuenta propia es la extensión del sistema de módulos. Su derogación supone que tendrían que tributar por sus ingresos y gastos reales sin que se les aplique el régimen simplificado de módulos.

En todo caso, lo más probable es que el Gobierno apure la negociación parlamentaria y trate de convalidar cuanto antes todas las medidas que iban incluidas en el decreto ómnibus, incluidas las que afectaban a los más de 3 millones de autónomos dados de alta en España.

Hace un año, el Congreso también rechazó el decreto conjunto de medidas sociales y económicas del Gobierno para 2025, por lo que muchas de estas medidas tan importantes para trabajadores, empresas y autónomos estuvieron en pausa durante varios días e incluso semanas.