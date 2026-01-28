La borrasca Joseph se cobra su primera víctima en Andalucía, casi desborda el Guadalquivir y deja cerca de 400 incidencias

La borrasca Joseph ya se ha cobrado su primera víctima en Andalucía. Se trata de una mujer de 32 años que falleció este martes tras ser golpeada por una palmera caída por el viento en la Avenida de Palma de Mallorca de Torremolinos.

Además, se han producido varios cortes de carretera y el río Guadalquivir se acerca al umbral de peligro de desbordamiento a su paso por la provincia de Sevilla, que ha registrado cerca de 80 avisos este martes, principalmente por árboles caídos. Uno de ellos se desprendió en el centro deportivo Hytasa.

Su crecimiento está siendo tan fuerte que se espera que esta semana alcance niveles similares a los registrados en 2010, año que marcó un récord de altura del río en tiempos recientes. En total, este martes se registraron en Andalucía casi 400 incidencias.

Aunque aún no se ha alcanzado un escenario de riada, los pronósticos de lluvia aumentan la posibilidad de que el río se acerque al umbral extremo en los próximos días. De ahí que la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) mantenga especial vigilancia sobre los cauces de ríos y arroyos de la comunidad.

Por estos motivos, la Junta de Andalucía elevó este martes a fase de emergencia, situación operativa 1, el Plan de Inundaciones de Andalucía. De hecho, todos los embalses de la provincia están desembalsando agua.

Además el fuerte viento dio un buen susto a los vecinos de Espartinas (Sevilla) al derribar un cartel publicitario de grandes dimensiones del centro comercial El Espartal, uno de los espacios más concurridos del municipio. Provocó grandes destrozos en uno de los vehículos cercanos.

En concreto, en Málaga ha contabilizado alrededor de sesenta de estas incidencias, la mayoría relacionadas con el fuerte viento. La más importante, la caída de una palmera en Torremolinos que se ha llevado por delante la vida de esa joven de apenas 32 años.

Así lo indicaron fuentes del servicio de Emergencias 112 Andalucía, que detallan que los avisos se debieron principalmente a la caída de ramas y árboles, así como a la presencia de cables colgando en distintos puntos de la provincia.

Los incidentes se han concentrado en municipios como Mijas, Fuengirola, Pizarra, Rincón de la Victoria, Alhaurín de la Torre, Málaga capital, Marbella, Ronda o Benalmádena, entre otros. También se han registrado problemas por obstáculos en la calzada en localidades como Alhaurín de la Torre, Rincón de la Victoria, Fuengirola y Estepona.

A ello se suman balsas de agua en Benahavís y en la AP 7 a su paso por Benalmádena, además de otras incidencias derivadas de zonas anegadas en distintos puntos de la red viaria.

Asimismo, la crecida del río Almarchal ha provocado la inundación del badén de la carretera MA 8302, que conecta con Genalguacil, en el punto kilométrico 10 más 200, lo que ha motivado el aviso a la Dirección General de Tráfico para proceder al corte de la vía.

También se produjo la caída de rocas sobre la calzada en las carreteras MA 8301, entre Estepona y Jubrique, y MA 8401, de Benaoján a Cortes de la Frontera, hasta donde se han desplazado los equipos de conservación de la Diputación para su retirada.

La lluvia volvió este martes a casi toda Andalucía, con la excepción de Almería, y mantiene activado el aviso amarillo en siete provincias por precipitaciones que pueden alcanzar los 20 litros por metro cuadrado en una hora, acompañadas de viento.

En Cádiz, el nivel de alerta es naranja, con una previsión de hasta 100 litros por metro cuadrado en doce horas. Además, el viento y el oleaje han obligado a decretar alerta amarilla en todo el litoral andaluz, con aviso naranja por fenómenos costeros en Almería y Cádiz.