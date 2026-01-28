Rubén, propietario de 200 pisos: “No me importa que me paguen 100€ más o menos de alquiler, yo pido tranquilidad”

Las claves nuevo Generado con IA Rubén Zaballos, empresario y dueño de más de 200 pisos, afirma que prioriza la tranquilidad y la seguridad jurídica sobre las bonificaciones fiscales. Ha firmado 148 contratos de larga duración a precios bajos en Galicia y defiende que los inversores profesionales pueden ofrecer alquileres más baratos que los particulares. Rubén expresa su temor a los inquilinos morosos y critica la Ley de Vivienda, señalando que lo que realmente buscan los propietarios es protección frente a impagos. El propietario considera que la gestión política de la vivienda es deficiente y plantea la posibilidad de vender todas sus propiedades por el clima social actual.

Rubén Zaballos es un joven empresario y dueño de más de 200 pisos y habló sobre la medida anunciada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de bonificar un 100% del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) a los propietarios que no suban el alquiler.

El propietario, CEO del Grupo Mcontigo, fue tajante y comentó que realmente los propietarios lo que buscan es un inquilino fiable, más que una bonificación en el IRPF o una rentabilidad máxima.

Con esto, el joven propietario comentó en laSexta Xplica que "yo no quiero que me toque pagar menos impuestos, porque eso no me importa (...), pero lo que sí quiero es seguridad".

"148 contratos de larga duración"

"Yo, en los últimos cinco años, he formalizado 148 contratos de larga duración a 300 euros al mes más o menos para que os hagáis una idea", comenzó explicando su caso el propietario, "eran en Galicia y pisos de dos o tres dormitorios".

Agregó que estaban en ciudades de 200.000 habitantes y que "tiene garaje y trastero, son una opción habitacional para cierta gente".

Además, explicó que poner estos alquileres relativamente bajos no es una opción para todos los inversores porque "si compras un piso de 300.000 euros, no vas a poner el alquiler a 300 euros".

"A lo que voy es que los inversores profesionales tenemos la capacidad de negociar y reformar en mejores condiciones las casas y luego podemos ponerlas más baratas que los inversores particulares", continuó señalando.

Esta manera de negocio, señaló Zaballos, "no es mala", ya que, desde su punto de vista, supone "una opción muy positiva para que haya más oferta de viviendas".

Sin embargo, lo que exigen muchos propietarios realmente es "seguridad jurídica": "A mí no me importa tanto que un inquilino me pague 100 euros más o menos, pero lo que quiero es tranquilidad", demandó.

Rubén Zaballos, empresario y propietario de más de 200 pisos. laSexta

En su caso, explicó que el hecho no es que sea propietario de muchas viviendas, sino lo que estas conllevan: "Tengo muchas hipotecas y tengo la obligación de pagarlas todos los meses, todos los gastos, las nóminas...".

Así, expresó una preocupación y miedo que acecha a la mayoría de los propietarios españoles: "Yo no puedo acostarme por las noches pensando que puedo tener inquilinos que me dejan de pagar y al final no puedes entrar en la vivienda".

Lo cierto es que Rubén Zaballos es un propietario particular; principalmente porque, en una de sus apariciones en el programa, alegó que en el 2026 tenía la intención de "vender todos mis pisos".

Una parte de esta decisión del empresario iba relacionada con que, como bien señaló, con que no está de acuerdo con "el clima que estoy viendo en este país", además de considerar que la vivienda "se está gestionando fatal" a nivel político.

La realidad es que muchos propietarios como Zaballos temen encontrarse con el temido inquiokupa; por lo cual explicó que ahorrarse dinero en impuestos no supone algo importante para estos empresarios.

Con ello, confesó que no considera correcta la medida anunciada por el presidente del Gobierno: "Yo no quiero pagar menos impuestos; eso realmente no me importa absolutamente nada, porque, si pago impuestos, quiere decir que gano dinero. Pero lo que sí quiero es seguridad".

Remató su argumento señalando que "el Gobierno lo que debe hacer es tomar medidas para que podamos blindarnos de los inquilinos que, por lo que sea, nos destrozan la vivienda o no nos pagan la renta".

Si el propietario venderá sus 200 propiedades este año es una incógnita, pero lo cierto es que denunció una de las principales objeciones de los propietarios frente a la Ley de Vivienda, que hace prácticamente imposible sacar de un inmueble a los inquilinos que no pagan el alquiler.