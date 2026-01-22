Maximio (77) jubilado y dueño de un negocio de maquinaria agrícola: “Este año facturaremos más de 30 millones de euros”

Las claves nuevo Generado con IA Maximio Rodríguez, de 77 años, fundó Maxideza, una de las mayores empresas gallegas de maquinaria agrícola y de jardín. La empresa prevé facturar más de 30 millones de euros este año, tras absorber la distribución exclusiva en Galicia de marcas líderes como Massey Ferguson y Fendt. Maxideza ofrece venta, reparación, mantenimiento, jardinería y un innovador servicio de alquiler de maquinaria agrícola, cubriendo necesidades clave de los agricultores. Rodríguez recomienda a los emprendedores paciencia y perseverancia, recordando que los beneficios suelen llegar tras varios años de esfuerzo y dedicación.

Maximio Rodríguez, a sus 77 años, lleva una vida mucho más activa de lo que se esperaba. Es el fundador de la empresa de maquinaria agrícola y de jardín Maxideza y, a pesar de estar jubilado, se mantiene activo liderando su negocio.

Tras 20 años en el sector, Rodríguez se estableció por su cuenta y fundó Maxideza; un camino en el cual tuvo que superar ciertos baches, sobre todo los primeros años.

A estas alturas, lo que comenzó como un negocio modesto ha logrado convertirse en una importante empresa de maquinaria agrícola. Así, el trabajador jubilado habló en una entrevista con el medio LibreX Media sobre los entresijos de Maxideza.

"El primer año solo perdí"

Maximio Rodríguez lleva tiempo en esta carrera de emprendimiento; incluso señaló: "Yo con 77 años he vivido una vida dedicada a esto" y, al final, no le ha ido mal.

No obstante, el camino para llegar hasta donde se encuentra hoy, no fue uno lleno de rosas. "Yo empecé de cero; no, empecé de menos cero: yo no tenía nada".

El optimismo fue parte de lo que impulsó al jubilado a seguir adelante, siguiéndolo como un mantra: "No hay nada imposible en esta vida; todo lo que te propones, si trabajas, lo vas a conseguir", expresó.

Con esto señaló que, además del optimismo, otra de las claves detrás de su negocio fue trabajar en algo que le gustaba porque, según aseguró "te cuesta mucho menos". "Por eso os digo a los jóvenes y a los menos jóvenes: buscad un trabajo que os guste".

El negocio de Rodríguez es uno de los más grandes de Galicia en maquinaria agrícola, principalmente porque, además, comentó que llevan la representación de las marcas Massey Ferguson y Fendt.

"Los dos son del grupo AGCO, que es uno de los más importantes del mundo en venta de maquinaria y soy distribuidor exclusivo de los dos en Galicia", explicó.

En su empresa hay 52 trabajadores y expresó que "esta es una empresa que factura mucho por trabajador". Tanto es así que "este año facturaremos más de 30 millones de euros, si Dios quiere, serían 30 millones de euros".

"Hemos experimentado una subida porque el año pasado habíamos facturado 18 millones de euros y este año, como hemos absorbido esas dos marcas para toda Galicia, tenemos un poco más de facturación", explicó el jubilado.

Maximio (77) jubilado y dueño de un negocio de maquinaria agrícola: “Este año facturaremos más de 30 millones de euros”

¿Qué hace Maxideza? Rodríguez explicó que en su negocio "tenemos principalmente la venta de maquinaria agrícola para grandes agricultores, tenemos también reparaciones, mantenimiento, la zona de jardinería y el alquiler de tractores".

Esta última parte, la de alquiler de maquinaria, es la verdaderamente innovadora, ya que, a pesar de que no es un servicio que estuvo disponible desde el inicio del negocio, en los años 90, sí faltaba en la zona.

"A ti se te avería un tractor y busca el vecino que te lo deje... pero aquí se te avería un tractor y te damos otro. Maxideza tiene un tractor del mismo caballaje para alquilarle y dejárselo, para que mientras le reparamos un tractor tenga otro en su casa", expresó el empresario.

De esta manera, el jubilado, no tan jubilado, aprovechó para aconsejar a los futuros empresarios: "Primero, no crean que van a ganar dinero el primer año; yo el primer año con esto solo perdí".

"Segundo, que el segundo año empieza a reponer algún dinero, pero tampoco se puede llevar para casa y el tercer año todavía sigue reponiendo", continuó sus consejos el emprendedor.

"Ya por el cuarto año, si no empiezas a poder llevar un bolsillo de dinero para casa, cuidado, piensa que algo va a ir mal", explicó y finalizó advirtiendo que "si la empresa te da en pérdidas ese año, ciérrala y vete a casita, porque esto será peor".

De esta manera Maximio Rodríguez consiguió crear un imperio agrícola que continúa en crecimiento y, a sus 77 años, aunque no al mismo nivel, se mantiene presente en su empresa haciendo el trabajo que le gusta.