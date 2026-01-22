El imperio detrás de las tortillas de Mercadona: nació como una empresa local y hoy factura 197 millones

Las claves nuevo Generado con IA Grupo Elaborados Naturales, proveedor de tortillas de patata para Mercadona, facturó 197 millones de euros en 2025, un 20% más que el año anterior. La empresa navarra cuenta con tres plantas de producción y ha ampliado recientemente su fábrica en Funes, Navarra, con una inversión de 40 millones de euros. Con su nueva capacidad, Elaborados Naturales aspira a producir hasta 600.000 tortillas diarias y crear más de 300 empleos directos. Elaborados Naturales exporta a más de 15 países y continúa su expansión internacional, además de mantener una relación estrecha con Mercadona como su principal cliente.

La tortilla de patatas de Mercadona se ha convertido en uno de los platos más populares entre los clientes de la cadena presidida por Juan Roig, que cuenta con más de 1.600 tiendas distribuidas por toda España y 69 en Portugal.

Este producto está cada vez más presente en los carros de compra de los españoles, lo que lleva a que muchos se pregunten quién se encuentra detrás de la elaboración de este producto repleto de sabor y que no tiene nada que envidiar a otras alternativas del mercado.

El proveedor de tortillas de patata refrigerada y otros platos preparados de Mercadona es Grupo Elaborados Naturales, una empresa navarra que facturó 197 millones de euros durante el año 2025, suponiendo un aumento en sus ventas del 20% con respecto al año 2024.

La compañía espera continuar con su crecimiento gracias a la alianza con la cadena valenciana, además de por consolidarse como un referente en la fabricación de tortillas de patata y platos preparados refrigerados con base de patata y vegetales. De hecho, sus previsiones pasan por crecer un 16,7% más y alcanzar en 2026 una cifra de negocio de 230 millones de euros.

600.000 tortillas diarias

Grupo Elaborados Naturales tiene una cuota de mercado del 56% en la distribución nacional, y tras invertir 40 millones de euros, coincidiendo con su vigésimo aniversario, la empresa ha comenzado el año inaugurando sus nuevas instalaciones, que amplían su fábrica en Funes (Navarra), con 20.000 metros cuadrados.

Este nuevo centro amplía las posibilidades de la empresa en la calidad del producto y el proceso, además de en su capacidad para producir tortillas frescas, pasteurizadas y congeladas a través de 12 nuevas líneas productivas. De ellas, 6 ya han sido implementadas y el resto lo harán más adelante.

De esta forma, aunque actualmente tiene capacidad para elaborar 300.000 unidades de tortilla de patata al día, sus planes pasan por duplicar la producción y alcanzar una capacidad total de 600.000 tortillas diarias. Esta ampliación llevará asociada la creación de más de 300 nuevos puestos de trabajo directos.

Tres plantas de producción

La empresa navarra cuenta con tres plantas de producción en las que trabajan con diferentes platos refrigerados. En la planta situada en Aguilar del Río Alhama (La Rioja) se especializan en vegetales y migas.

En la planta de Corella (Navarra) fabrican tortillas de patata y platos preparados refrigerados a base de patata. Cuenta con una capacidad productiva de 30 millones de unidades y tiene una plantilla formada por 265 empleados.

Por último, Elaborados Naturales posee la planta de Funes (Navarra), que es en la que se cocina la tortilla de patatas que se venden en Mercadona. En ella poseen una producción de 15 líneas de tortillas de patata, con una capacidad productiva de 100 millones de unidades y una plantilla de 530 trabajadores.

Su gran crecimiento y la falta de capacidad para poder atender las necesidades más inmediatas del mercado provocaron que la empresa pusiese en marcha un plan de inversión para mejorar la tecnología y la calidad y ampliar la capacidad productiva.

El objetivo de la empresa es continuar con el crecimiento sostenido de los últimos años, y para ello continuará consolidando su alianza con la empresa de Juan Roig.

Canales de venta

El plan de expansión del Grupo Elaborados Naturales está enfocado a fortalecer la creciente presencia en el canal retail de la mano de Mercadona como su principal cliente, pero también a impulsar el aumento de las exportaciones de marcas de distribuidor y de marca propia.

Actualmente, exporta sus productos a más de 15 países, incluyendo mercados como Alemania, Francia, Estados Unidos y Sudamérica, mientras trabaja en ampliar su presencia en Europa, América y Asia.

Una empresa familiar de gran crecimiento

Elaborados Naturales es una empresa familiar que, desde su fundación en el año 2006, ha logrado crecer a un gran ritmo de entre un 15% y un 40% anual. Para llegar a conseguir el éxito actual, ha creado un equipo joven y dinámico, cuidando a sus proveedores y manteniendo una relación muy estrecha con ellos.

En 2026, la empresa celebra su 20º aniversario apostando constantemente por la calidad de las materias primas, al mismo tiempo que mejora continuamente los procesos y se adapta de manera responsable a las nuevas demandas de los consumidores, todo ello desde una perspectiva ética y sostenible.

Así son las tortillas de patata de Mercadona

La tortilla de patatas de Mercadona está disponible tanto en productos refrigerados como en su sección “Listo para comer”, siendo en ambos casos Elaborados Naturales su proveedor. Asimismo, la cadena valenciana vende tanto la tortilla de cebolla como la que no la lleva, adaptándose así a los gustos de cada consumidor.

En el caso del plato refrigerado, lleva entre un 58% y un 66% de patata en función de si se opta por la variedad sin cebolla o con ella, respectivamente. Para tenerla lista para comer, es suficiente con introducirla en el microondas durante 4 minutos, para que quede jugosa, o 7 minutos, para que quede más cuajada.

Asimismo, también se puede encontrar en la opción “Listo para comer”, donde se vende la opción de tortilla de patata con cebolla y la tortilla de patata con calabacín en tres formatos (entera, media ración o ración de pincho).

De esta manera, la cadena presidida por Juan Roig deja clara su apuesta por uno de los productos más típicos de la gastronomía española y que se puede encontrar en sus supermercados de diferentes formas, a gusto del consumidor.