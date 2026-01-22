Huelva, epicentro de la tragedia de Adamuz, empieza a despedir a sus vecinos: entre lágrimas y con la suelta de globos blancos

Niños portan globos blancos en la despedida de la familia Zamorado fallecida en el accidente de Adamuz. Europa Press

Las claves nuevo Generado con IA Huelva se convierte en el epicentro del luto tras el accidente ferroviario de Adamuz, con 27 de las 43 víctimas siendo vecinos de la provincia. La despedida a las víctimas en Aljaraque incluye escenas emotivas como la suelta de globos blancos y la presencia de numerosos niños y vecinos. Entre los fallecidos se encuentra la familia Zamorano Álvarez, salvo la pequeña Cristina, de seis años, quien sobrevivió al accidente. El próximo jueves y sábado se celebrarán una misa funeral y un homenaje de Estado en Huelva, con la asistencia de autoridades y los Reyes de España.

Entre lágrimas, impotencia, mucho dolor y muchas preguntas sin respuesta. Era el sentimiento generalizado de los cientos de vecinos que han comenzado a despedir en varios puntos de la provincia de Huelva a las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz.

La provincia se ha convertido en el epicentro de la tragedia al ser el destino final del Alvia que salió desde Madrid poco después de las 18,00 horas.

De allí son 27 de las 43 víctimas, aunque aún faltan dos más por localizar. Para ello, un dispositivo de la Guardia Civil está rastreando la zona con perros para dar con su paradero.

La escena en Aljaraque ha sido desgarradora para dar el último adiós a los cuatro integrantes de la familia Zamorano Álvarez, fallecidos en el accidente de Adamuz.

Se trata de los familiares de la pequeña Cristina, de seis años, que fue custodiada por la Guardia Civil tras salir ella por su propio pie del vagón en el que viajaba con sus padres, su hermano y su primo.

Muchos niños han acudido a la despedida portando globos blancos en sus manos que han soltado al final del mismo hacia el cielo mientras lloraban desconsolados.

Los fallecidos residían en Aljaraque aunque trabajaban en Punta Umbría donde tenían un negocio, de ahí que hayan acudido muchos vecinos de ambas localidades.

Familiares despiden en Aljaraque a los fallecidos en el accidente de Adamuz. Europa Press

Fue precisamente en Aljaraque donde ha estado colocada la capilla ardiente, donde mismo se ha celebrado la misa y donde se encontraban desde este miércoles a las 22,00 horas.

La familia ha estado arropada en todo momento por vecinos y los equipos de Gobierno del Ayuntamiento de Aljaraque y del Ayuntamiento de Punta Umbría, donde eran muy conocidos y queridos.

Esta misma mañana también se ha celebrado una misa en la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús para despedir a David Cordón, el padre del futbolista del Getafe Davinchi.

En un templo abarrotado se unían muchas personas relacionadas con el mundo del deporte y jugadores del fútbol, en el que era muy querido y apreciado.

Además de los funerales individuales, la Diócesis de Huelva celebrará el próximo jueves 29 de enero, a las 18,00 horas, en la Santa Iglesia Catedral de Nuestra Señora de la Merced, una misa funeral presidida por el obispo de Huelva, Santiago Gómez Sierra.

La capital onubense ha sido el lugar escogido para celebrar el próximo sábado 31 de enero por la mañana un Homenaje de Estado, acordado entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, tras una conversación telefónica.

El mismo estará presidido por los Reyes de España, Felipe VI y doña Letizia, aunque aún no se sabe ni hora ni el lugar exacto donde se celebrará.