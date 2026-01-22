Gonzalo Bernardos, economista, advierte a quienes quieran comprar vivienda en 2026: “Prestamos fijos al 1,8%”

Las claves nuevo Generado con IA Gonzalo Bernardos prevé que el precio de la vivienda aumentará un 8% en 2026, tras un 2025 de cifras récord. El BCE podría reducir su tipo de interés al 1,5%, lo que facilitaría préstamos fijos al 1,8% y una 'guerra hipotecaria' entre bancos. Se estima que se venderán 850.000 viviendas en 2026, 60.000 más que en 2025, con un protagonismo creciente de compradores menores de 40 años. El trasvase de capital de padres a hijos alcanzará cifras históricas, permitiendo que los jóvenes accedan más fácilmente a la compra de vivienda.

El precio de la vivienda sigue con su particular cuesta arriba tras un año 2025 de récord. Y la situación parece que no va a cambiar mucho de cara a 2026. Así lo ve el economista Gonzalo Bernardos que prevé un aumento del precio del 8%.

Sin embargo, no todo serán malas noticias para quienes quieran adquirir vivienda. Y es que, según las previsiones del Advisor de Trioteca, el BCE “reducirá su tipo principal de interés hasta el 1,5%”.

Eso se traducirá en lo que el profesor denomina como una ‘guerra hipotecaria': “Todos los bancos pretenderán aumentar los beneficios procedentes de la financiación de la compra de inmuebles”.

Este contexto hará que los hogares puedan acceder a “un préstamo fijo al 1,8%” o a “sufragar un 1,5% por la parte invariable de una hipoteca mixta”.

Al mismo tiempo, aumentará el crédito nuevo concedido hasta 102.000 millones de euros, un 20% más que en 2025.

Ayuda de los padres

Para el profesor de Economía de la Universitat de Barcelona, las “transacciones alcanzarán las 850.000 unidades en 2026”. Dicho de otro modo, “se venderán 60.000 viviendas más que en 2025”.

Otro dato relevante, según destaca Bernardos, es que “en las grandes ciudades será más fácil vender una propiedad en los distritos obreros que en los barrios de alto standing”. Por lo tanto, subirán más los precios en los primeros que en los segundos.

Asimismo, y para el Advisor de Trioteca, serán los jóvenes los grandes protagonistas del mercado hipotecario en 2026. Y cuando habla de jóvenes, se refiere a los menores de 40 años. “La noticia más relevante será el elevado incremento de las viviendas adquiridas por los menores de 40 años”, afirma.

Una compra por este segmento de la población que será posible gracias a que los padres ayudarán como nunca a sus hijos en la compra de vivienda.

Según Bernardos, asistiremos al “trasvase de capital de padres a hijos más grande de la historia de nuestro país”. Y será así gracias al incremento de las donaciones y los préstamos familiares. Eso hará, asimismo, que se eleve el porcentaje de viviendas vendidas con hipoteca “alrededor del 65%”.

Volviendo a las transacciones, recordemos que serán 850.000 según el experto, eso supondrá que 2026 será “el tercero mayor de la historia”, sólo por detrás de 2005 y 2006.

Además, destaca que “la enajenación de inmuebles de segunda mano volverá a marcar un récord por segundo año consecutivo, al alcanzar las 765.000 unidades”. Una cifra “sustancialmente superior a la de cualquiera de los ejercicios de la primera década de los 2000”.

¿Burbuja inmobiliaria? “A pesar de lo indicado por algunos analistas, periodistas y políticos, en 2026 no habrá ni rastro de burbuja hipotecaria ni inmobiliaria. En los siguientes años, ya veremos”, concluye Gonzalo Bernardos.