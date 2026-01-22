Ni albañil ni mecánico, Ema escogió uno de los oficios con mejor sueldo en España: "Gano 950€ en 6 horas de trabajo"

Las claves nuevo Generado con IA Ema, un fontanero italiano en Valencia, gana hasta 950 euros en solo 6 horas de trabajo gracias a su experiencia y a su marca personal en redes sociales. Los oficios tradicionales como electricista y fontanero pueden llegar a ofrecer sueldos mensuales de entre 2.000 y 3.500 euros en España, especialmente para autónomos. Ema ha llegado a facturar 2.540 euros en un solo día y utiliza las redes sociales para animar a otros jóvenes a aprender este oficio rentable. El auge de la demanda de profesionales independientes en oficios como fontanería permite obtener ingresos superiores incluso a los de algunos trabajadores universitarios.

La demanda de profesionales de albañilería, electricidad y fontanería ha crecido rápidamente en los últimos años en España. Por eso, muchos de ellos se convierten en trabajadores por cuenta propia y consiguen una remuneración mucho mayor que bajo el yugo de una compañía.

Según la plataforma Cronoshare, empresa especializada en conectar clientes con distintos profesionales, los trabajadores que desempeñan oficios tradicionales con mejor salario son los electricistas (entre 2.500 y 3.500 euros al mes) y los fontaneros (de 2.000 a 3.500 euros mensuales).

En el caso de Ema, un fontanero italiano que lleva 8 años viviendo en España y 6 trabajando como fontanero, su remuneración puede ser incluso mayor. Según ha revelado en un vídeo de Tik Tok, gana "950 euros en 6 horas de trabajo".

Facturó 2.540 euros en un día

Gracias a su buen dominio del español y a su experiencia arreglando tuberías, baños o cisternas, ha conseguido crearse una marca personal -también a través de las redes sociales- en la ciudad de Valencia y acumula, de este modo, muchos clientes.

"Hoy he trabajado con tres clientes. Hemos montado un contador de gas, un desatasco y luego tenemos que montar un termo eléctrico", cuenta Emi en su perfil.

A continuación, muestra su modus operandi para llevar a cabo las reparaciones, un elemento clave para exhibir su forma de trabajar y, sobre todo, mostrar en internet los resultados de sus reformas.

Por estos trabajos ha ganado casi 1.000 euros, por lo que si trabajase una media de 20 días al mes a este ritmo, la rentabilidad de su negocio compensaría con creces los elevados impuestos que tienen que pagar los autónomos en España.

En otras ocasiones, ha ganado bastante más dinero que el que ha cosechado en esta jornada en la capital del Turia. "Hoy he trabajado 12 horas seguidas y he facturado 2.540 euros por una única factura", declara en otro vídeo.

Su objetivo, además de ganarse la vida fuera de las fronteras italianas, es mostrar a otros jóvenes una vía muy efectiva de desempeñar un trabajo con un salario muy superior al de otras profesiones tradicionales. Incluso, para los que se arriesgan por la vía de los autónomos, un sueldo más alto que el de trabajadores con trayectoria universitaria.

"Gracias a mí mucha gente se está animando a aprender ese oficio. Lo hago para que vean que hay trabajo y que no te mueres de hambre", comenta Ema.